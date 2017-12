Accident grav in Mehedinti: O persoana a murit, iar alte sapte au fost ranite

Accidentul a avut loc pe DN56A, intre localitatile Simian si Hinova din judetul Mehedinti, fiind implicate un microbuz in care se afla o familie, un autoturism si o autoutilitara.Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti, Raluca Tirca, in cele trei masini se aflau, in total, noua persoane.In urma accidentului, o persoana a fost gasita in stop cardio-respirator si nu a mai putut fi salvata, fiind declarat decesul, iar alte sapte persoane au fost ranite. Trei dintre raniti sunt in stare grava, ei ramanand incarcerati.Toate cele sapte persoane ranite au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din Drobeta Turnu Severin.La fata locului au intervenit patru echipaje ISU si sapte de la Serviciul Judetean de Ambulanta.Conform politistilor, cauza producerii accidentului fost neacordarea de prioritate.Traficul pe DN56A este blocat in zona producerii accidentului.