Trafic aglomerat pe DN1; se circula in coloana cu 20 km/h

De asemenea, tot pe DN1, valorile de trafic sunt intense intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte, unde s-au format coloane de autoturisme.Se circula intens si intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Capitala, iar politistii se asteapta ca in orele urmatoare valorile sa fie din ce in ce mai mari, avand in vedere ca foarte multi turisti se vor intoarce marti acasa din statiunile montane unde si-au petrecut minivacanta de Craciun.Politia recomanda conducatorilor auto sa foloseasca ruta ocolitoare DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti, unde in prezent se circula bine, valorile de trafic fiind mult mai reduse decat pe DN1.Politia mai recomanda participantilor la trafic sa-si pastreze calmul la volan, sa circule cu atentie sporita, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare pentru a putea frana in conditii de siguranta si sa respecte cu strictete indicatiile politistilor rutieri prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei.