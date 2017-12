Cod galben de ceata in 15 judete pana la ora 14.00

Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea. Atentionarea emisa de meteorologi este in vigoare pana la ora 14.00, interval in care ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Tot pana la ora 14.00, sunt sub cod galben de ceata judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. In aceste judete, izolat, sunt conditii pentru formarea poleiului.