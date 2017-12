Infotrafic: Circulatie feroviara oprita pe sectia de cale ferata 310 Arad - Oradea

Potrivit unui comunicat de presa al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, citat de Agerpres, accidentul a avut loc pe DJ 791, in localitatea Zimandu Nou si, potrivit primelor date, nu s-a soldat cu victime.Doua trenuri (pe relatia Arad - Brad si retur) au fost oprite in statii, pana la remedierea situatiei."Masura a fost luata de autoritati pentru a permite unor utilaje sa ridice un autoturism implicat intr-un eveniment rutier care, dupa o coliziune cu un alt vehicul, a parasit carosabilul si a ajuns intre cele doua fire de cale ferata", se arata in comunicat.