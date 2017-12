Iasi: Sase persoane ranite, dintre care doua grav, in urma coliziunii frontale a doua autoturisme

Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor din Politie, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat pentru AGERPRES ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un autoturism care circula regulamentar.Se pare ca soferul vinovat de producerea coliziunii frontale este un barbat care se intorcea cu sotia sa din Italia, pentru a-si petrece sarbatorile de iarna impreuna cu familia ramasa in tara.La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei si cele de prim ajutor."O autospeciala de Terapie Intensiva Mobila a intervenit cu un echipaj medical pentru a prelua un barbat de 60 de ani care era politraumatizat, cu fractura de bazin si membre inferioare. Un alt barbat, sofer al celeilalte masini accidentate, a fost preluat de un echipaj de prim Ajutor. El are traumatisme toraco-abdominale, fractura de bazin si membre inferioare. Doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta au transportat doua victime policontuzionate, constiente, cu leziuni minore si alte doua victime constiente", a declarat coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu.