Sibiu: Barbat gasit decedat intr-o masina cazuta in raul Olt si scoasa de pompieri dupa doua zile de cautari

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, pompierii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru cautarea unui autoturism posibil cazut in raul Olt, in zona localitatii Boita. Cautarea a fost continuata in cursul zilei de luni, de catre pompeirii sibieni sprijiniti de un echipaj de scafandri din cadrul ISU Hunedoara, atat pe apa, cat si pe uscat, fara ca autoturismul sa fie gasit.Marti, cautarile au fost reluate, iar in cursul dupa-amiezii autoturismul a fost scos, fiind vorba despre un autoturism Audi A 4 inmatriculat in judetul Bacau. In interiorul masinii a fost gasita o persoana decedata, anchetatorii stabilind ca este vorba despre un barbat de 30 de ani din Onesti.