Brasov: Interventie a salvamontistilor in cazul unor grupuri de copii care ramasesera blocati, cu instructorii de schi, in zona Cabanei Postavaru

Conform Salvamont Poiana Brasov, in jurul orei 17.30 o echipa a Salvamont Brasov a fost anuntata prin 112 ca patru persoane - un adult (instructor de schi din alta zona) si trei copii cu varste intre 6 si 8 ani - sunt in imposibilitatea de a cobori, din cauza intunericului si cetii, din zona Cabanei Postavaru de pe Drumul Rosu.Salvamontistii au mers cu UTV-ul pentru preluarea turistilor, iar cand au ajuns cu grupul jos au fost anuntati ca mai exista un grup format dintr-un adult (instructor) si cinci copii cu varste intre 7 si 9 ani, si ei blocati in zona inferioara a partiei Sulinar, zona care este de altfel inchisa. Salvamontistii au apelat la angajati de la intretinerea partiilor, care au pus la dispozitie o masina de batut zapada cu care turistii au fost coborati in siguranta.Reprezentantii Salvamont fac apel catre organizatorii de tabere de schi si la instructorii din alte zone care vin cu grupuri de copii si care nu sunt familiarizati cu partiile din Masivul Postavaru sa fie prudenti, sa respecte orarul de functionare a instalatiilor de transport pe cablu si ora de inchidere a partiilor si sa nu mai intre in zonele in care partiile sunt inchise.