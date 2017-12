Cutremur cu magnitudinea 3,5 in judetul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, in judetul Vrancea, potrivit news.ro.



Seismul a avut loc la ora 05.24, la adancimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

In aceasta saptamana au avut loc mai multe seisme. Joi, in judetul Buzau s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2, iar in noaptea de luni spre marti s-au inregistrat trei cutremure, cel mai puternic dintre ele - cu magnitudinea 3,9 - avand loc tot in judetul Buzau.

Cel mai puternic cutremur din acest an s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.