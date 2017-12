Ninsoare abundenta in Pasul Tihuta, politistii recomanda prudenta soferilor care circula pe DN 17

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rutier in Pasul Tihuta, judetul Bistrita-Nasaud, se desfasoara in conditii de ninsoare abundenta si ceata densaIn aceste conditii, soferii sfatuiesc conducatorii auto care se deplaseaza pe DN 17 Bistrita - Vatra Dornei sa manifeste prudenta sporita la volan si sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere.Drumarii actioneaza cu material antiderapant, pentru a pastra carosabilul in conditii normale.Deocamdata, nu sunt semnalate probleme deosebite in zona.