UPDATE Crima si tentativa de omor la metrou: O tanara a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie in fata metroului la Dristor - Politia Capitalei/ Posibil aceeasi femeie a mai incercat sa impinga o alta tanara la "Costin Georgian"

O femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor a fost prinsa de politisti si este audiata, miercuri dimineata, potrivit news.ro. Politia Romana a transmis ca la aceasta ora procurori ai Parchetului Tribunalului Bucuresti audiaza, la sediul Politiei Capitalei, persoana suspectata de comiterea faptelor din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1. In cursul noptii, politisti ai Brigazii de Politie Transport Public Bucuresti au depistat o femeie in varsta de 36 de ani, ale carei semnalmente corespundeau cu cele ale persoanei cautate si au dus-o la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca.Femeia a fost filmata de camerele de supraveghere de pe peron, iar Politia face apel la populatie sa ajute la identificarea ei. Suspecta are in jur de 40-45 de ani, circa 1.70 m inaltime, constitutie slaba, ten deschis, pometi proeminenti si purta o esarfa pe cap.Din primele cercetari ale autoritatilor reiese ca femeia si tanara care a decedat ar fi fost implicate anterior intr-un conflict.Potrivit Politiei Capitalei, o alta femeie a incercat sa impinga o tanara in fata metroului in statia Costin Georgian, dar politia nu poate preciza daca e vorba de aceeasi femeie care a savarsit omorul la Dristor."Vorbim despre un incident care a avut loc cu cateva ore inainte, dar care a fost comunicat Politiei in jurul orelor 20,00. O tanara a fost, tot asa, impinsa, nu i s-a intamplat din fericire absolut nimic si in jurul orelor 20,00 s-a prezentat la Politie sa relateze acest eveniment. Exista indicii ca ar fi fost aceeasi persoana in cauza si aici", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca.Echipele SMURD venite la fata locului la Dristorau incercat sa intervina, insa tanara nu mai prezenta semne vitale.Circulatia metroului a fost oprita pentru scurt timp, dupa care s-a circulat in sistem pendul, la aceasta ora traficul desfasurandu-se normal.Initial, s-a crezut ca tanara s-ar fi sinucis sau ar fi cazut din greseala pe linia de metrou. Ulterior, o tanara a depus o plangere la Politia Capitalei sustinand ca o femeie in jur de 40 de ani a incercat sa o impinga in fata unei garnituri de metrou in statia Costin Georgian. Politia crede ca ar putea fi vorba de aceeasi femeie care a actionat la Dristor."Politia Capitalei intervine, in toate statiile de metrou, pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei, banuite de comiterea infractiunii de omor. In aceasta seara, in statia de metrou Dristor 1, femeia in cauza ar fi impins o persoana, pe linia de metrou, care in urma impactului cu trenul a decedat. Pentru a preintampina vreun alt eveniment similar, conducerea Politiei Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou.Solicitam sprijin din partea tuturor persoanelor care pot oferi informatii despre persoana din imaginea alaturata. Cei care o recunosc sunt rugati sa apeleze de urgenta prin 112 sau sa se adreseze celui mai apropiat politist. Cercetarile in cauza sunt efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Semnalmente: varsta de 40-45 de ani, aproximativ 1,70 m, constitutie slaba, ten deschis, pometii proeminenti, imbracata in jacheta scurta, de culoare inchisa, pantaloni jeans bleumarin deschis, largi, iar pe cap purta o esarfa bleumarin inchis, care ii acoperea parul."