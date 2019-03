Therme București obține cel mai înalt nivel de certificare LEED pentru o construcție nouă

Proiect prezentat de Therme București

Therme - The Palm

​A-Heat Group, acționarul Therme București și lider mondial în tehnologie și operator global al celor mai mari centre de wellness, a obținut certificarea LEED Platinum® pentru proiectul său geotermal de wellness, "Therme Bucureşti". Complexul, situat în zona de nord a capitalei, a devenit astfel prima construcție nouă din România distinsă cu cea mai înaltă treaptă de certificare acordată unei facilități sustenabile.







Sistemul de rating LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), dezvoltat de U.S. Green Building Council (USGBC), este cea mai importantă recunoaștere acordată unei companii pentru strategii și practici avansate de construcție ecologică. Therme a obținut certificarea LEED Platinum® pentru implementarea de strategii și soluții practice și măsurabile care vizează obținerea unor performanțe ridicate în următoarele categorii: eficiența apei, consumul de energie și atmosferă, materiale și resurse și calitatea mediului înconjurător.













Therme București este cel mai avansat centru de wellness, relaxare și spa din Europa, construit greenfield, care funcționează exclusiv pe bază de apă termală, adusă la suprafață de la o adâncime de peste 3000 de metri. Datorită unei tehnici revoluționare de forare, apa își păstrează toate calitățile fizice și chimice până la suprafață, fiind folosită atât ca resursă de energie pentru întreaga facilitate, cât și în scopuri terapeutice pentru vizitatori. Sistemul de filtrare de înaltă performanță asigură tratamentul cu ozon al apei din piscine și realizează recircularea acesteia la fiecare 4 ore.







Încă de la lansare, Therme București a fost dedicat dezvoltării unor strategii arhitecturale menite să sporească starea de bine a comunităților în care compania este prezentă. Astfel, pe lângă nenumăratele performanțe tehnice, facilitatea deține recordul în amenajarea spațiilor verzi, având cea mai mare grădină botanică de interior din România, dar și cea mai întinsă plajă urbană din Europa.











În prezent, din cele aproximativ 70.000 de proiecte certificate LEED® la nivel mondial, doar 1.230 au obținut calificativul LEED Platinum® for New Construction, dintre care 100 sunt în Europa. Certificatul LEED Platinum® atestă o dată în plus angajamentul Therme București în promovarea arhitecturii sustenabile și a practicilor ecologice la nivel mondial. Procesul de certificare a fost realizat în colaborare cu Colliers International România. Therme Bucureşti a primit un număr maxim de credite în urma evaluării energy modelling efectuată de Ensight Solutions.















Despre A-Heat Allied Heat Exchange Technology AG







A-Heat este specializat în domeniul soluțiilor energetice industriale de refrigerare și climatizare. Prin Therme Group proiectează, construiește și administrează propriile facilități, apelând la cele mai recente inovații și aducând împreună resursele a peste 1000 de companii diferite în scopul creării celor mai avansate tehnologic și durabile construcții din lume.







Despre Therme Bucureşti







Therme București este cel mai mare complex termal din Europa, construit greenfield și amplasat pe un teren de 25 de hectare, cu o suprafață totală construită de 37.000 de metri pătrați. Therme dispune de cea mai mare plajă urbană din Europa, cu peste 30.000 de metri pătrați de nisip fin, și are o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Odată cu inaugurarea proiectului Therme Bucureşti, capitala României a devenit un important centru termal în Europa, alături de Roma, Viena și Budapesta.