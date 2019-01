Therme București marchează aniversarea de trei ani prin lansarea unui nou restaurant-concept fusion

Proiect prezentat de Therme București

​Therme București marchează primii trei ani de activitate, prin inaugurarea unui restaurant-concept de tip fusion, cu un design spectaculos și o varietate de preparate internaționale, rezultatul unei investiții de 3,5 milioane de euro.





Amplasat în zona The Palm, restaurantul este inspirat din descoperirile marelui explorator, biolog și naturalist german, Alexander von Humboldt, cel care a pus geografia pe lista disciplinelor științifice și care a revoluționat lumea prin călătoriile sale în scop academic.





Noul restaurant Therme București celebrează „Invenția Naturii”





Noul restaurant Humboldt deschis la Therme București spune o poveste culinară aflată la confluența dintre cultură, arta de a călători și curiozitatea explorării de noi lumi, prin inovație, tehnologie și pasiunea pentru o estetică impecabilă. Restaurantul beneficiază de un cadru spectaculos și propune un meniu fusion care constă în preparate internaționale dintre cele mai diverse, de la pește, fructe de mare și sushi, până la burgeri americani, paste și alte preparate mediteraneene.







Amprenta lui Alexander von Humboldt se regăsește și în designul interior al restaurantului. De-a lungul întregii sale activități, cercetătorul german a exercitat o puternică influență asupra artelor plastice. Humboldt susținea că artiștii ar putea reda cel mai fidel detaliile unei priveliști, promovând astfel domeniul peisagisticii ca pe o cale de a surprinde complexitatea spațiului geografic. Pe fundalul restaurantului se regăsesc mai multe reprezentări ale desenelor originale realizate de Humboldt în expedițiile lui. Peretele din plante exotice face referire la stratificarea pe înălțimi a plantelor, documentată pentru prima oară de naturalistul german, dar și la faimosul vulcan Chimborazo, din Ecuador, considerat la acea vreme cel mai înalt munte din lume, pe care Humboldt l-a escaladat alături de exploratorul francez Aimé Bonpland.





Terasa generoasă de 900 mp de pe malul lacului oferă acces direct către noul restaurant atât din zona The Palm, cât și de pe plaja Therme, iar interiorul constă într-o zonă de dining de 1100 mp, cu o capacitate de 190 locuri. Plantele luxuriante și palmierii, mobilierul din lemn și ratan, panourile pictate cu flori ale separeurilor, spațiile vitrate și lumina naturală întregesc atmosfera exotică de calm, relaxare și meditație a spațiului The Palm și le oferă vizitatorilor un voiaj inspirațional în jurul lumii, formele sinuoase evocând chiar ideea de călătorie. În restaurant există cinci spații de dining unice: Sushi bar, Asian Corner, Mediteranean & Pasta Corner, Fish & Seafood și American Steak, Burgers & more, invitând vizitatorii într-o călătorie culinară experiențială cu 70 de preparate în fiecare zi. Stațiile de live cooking vor fi deservite de o echipă de bucătari coordonați de chef Lucian Dobre. Iar pentru că restaurantul Humboldt înseamnă adevăratul răsfăț al simțurilor, meniului original compus din cele mai proaspete produse i se adaugă o selecție de 19 vinuri.







Humboldt este un omagiu adus pasiunii pentru știință și descoperire cu ajutorul cărora cercetătorul german a îmbogățit orizontul cunoașterii. Cercetările lui revoluționare au produs cea mai veche teorie asupra modificărilor climatice induse de om, munca sa de cercetare constituind debutul viitoarei științe a ecologiei. Îndelungata, diversa și pasionanta activitate a lui Humboldt a făcut să-i fie atribuită chiar inventarea naturii așa cum o cunoaștem noi astăzi.





Alături de restaurantele deja existente, The Mango Tree (zona Elysium) și Greens (restaurantul zonei Galaxy), Humboldt desăvârșește experiența culinară oferită de Therme București.







„Ne propunem ca, prin noul restaurant din zona The Palm, HUMBOLD, să completăm întreaga experiență senzorială pe care o punem la dispoziție clienților noștri, și să marcăm astfel primii trei ani de activitate, continuând să inovăm peisajul industriei de wellness, relaxare și entertainment din România.” a declarat Stelian Iacob, CEO-ul Therme București.





Trei ani de leadership în wellness și relaxare







Lansat în anul 2016, Therme București este cel mai mare Therme din Europa, construit greenfield, pe un areal de 250.000 mp, cu o suprafata indoor de 35000 mp, găzduind cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 de plante, dintre care peste 1.500 de palmieri.







Anul trecut, complexul s-a extins cu două parcuri urbane tematice în premieră în țară, cu peste 10.000 mp de spațiu verde unic prin concept, execuție și atmosferă și peste 20.000 de plante perene, pentru o experiență de relaxare și deconectare pe tot parcursul anului.







Tot în 2018, Therme București a obținut certificatul LEED Platinum, devenind primul LEED New Construction din România cu această distincție, în cadrul celui mai utilizat sistem de evaluare a clădirilor verzi din lume.







Cu o valoare totală a investițiilor de peste 100 milioane de euro și cu peste 500 de angajați, complexul Therme București a depasit în anul 2018 pragul de 3 milioane de clienți, dintre care cca 30% fiind vizitatori străini.







„Cei trei ani de activitate ne-au adus mai mult vizitatori față de numărul estimat inițial, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Popularitatea internațională a centrului a generat totodata un procent semnificativ si în crestere de vizitatori din zona Balcanilor, UK, din Germania, Italia, Austria, Israel etc. Vom continua să ne surprindem vizitatorii prin îmbunătățirea si diversificarea continuă a serviciilor și pachetelor oferite, fie că vorbim despre wellness, relaxare sau entertainment”, a completat Stelian Iacob, CEO-ul Therme București.