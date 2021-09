Chardy își suspendă sezonul după o reacție avută de la vaccinul anti Covid

Jérémy Chardy, locul 73 în lume, a fost nevoit să-și suspende sezonul fără să știe pentru cât timp, din cauza unei reacții de la vaccinul Pfizer împotriva Covidului, a declarat joi pentru AFP.

"De când am făcut vaccinul (între Jocurile Olimpice și US Open, nota editorului), am o problemă, am o serie de probleme. Dintr-o dată, nu mă pot antrena, nu mai pot juca", a spus el, explicând că simte dureri violente în tot corpul său imediat ce face efort fizic.

Timp de câteva săptămâni, francezul în vârstă de 34 de ani s-a întrebat despre originea acestor dureri aproape paralizante.

"Acum am mers să văd doi medici, am făcut niște analize, așa că știu ce am și cel mai important lucru este să am grijă de mine. Prefer chiar să-mi iau mai mult timp să am grijă de mine și să fiu sigur că în viitor nu voi avea o problemă decât să încerc să mă întorc cât mai repede pe teren și să sfârșesc cu mai multe probleme de sănătate ", a adăugat el.

"Este dificil pentru că nu știu cât va dura. Pentru moment, sezonul meu este oprit și nu știu când voi relua", a subliniat el din nou, la 24 de ore de la primirea rezultatelor analizele sale.

"Este frustrant pentru că am început anul foarte bine, jucam foarte bine. Și apoi m-am dus la Jocuri, unde m-am simțit și eu minunat. Și acum sezonul meu este oprit și nu știu când voi începe din nou. Este frustrant mai ales că nu mai am zece ani de jucat (...) Dintr-o dată, acum regret că am făcut vaccinul, dar nu am putut ști ”, a adăugat tenismanul.