Profi, votat Superbrand

„Ne bucură și ne onorează această distincție deoarece reprezintă o dovadă în plus că suntem apreciați de cei peste un milion de cumpărători care ne vizitează magazinele zilnic și că prin munca deosebită a echipelor Profi suntem mai buni de la un an la altul”, a declarat Pawel Musial, Directorul General Profi, companie românească ce funcționează doar în România.Dar ce a condus către o astfel de recunoaștere? Cu siguranță, o multitudine de factori.Pandemia Covid-19 a îngreunat misiunea acestei rețele de retail alimentar care la jumătatea lui decembrie 2021 a ajuns să numere deja 1.552 de magazine în mai bine de 700 de localități urbane și rurale. Echipa Profi nu s-a descurajat ci și-a continuat planurile ambițioase: Introducerea cumpărăturilor convenience, crearea unei atmosfere vii și primitoare în magazine și dezvoltarea unei game diversificate și îmbunătățite de produse care atrag și clienții din generații mai tinere.În ultima parte a lui 2020, la Ploiești, rețeaua a lansat conceptul Noul Profi, începând să-și revoluționeze magazinele. În mai puțin de un an a deschis peste 100 de unități în acest format iar vânzările pe care acestea le-au înregistrat au crescut semnificativ. Succesul a dus la o schimbare în strategia de dezvoltare a rețelei. Dacă până de curând accentul cădea preponderent pe expansiune, din 2021 este vizată în egală măsură și remodelarea magazinelor existente astfel încât și cât mai multe dintre ele să ofere noua experiență de cumpărare, mult îmbunătățită. Toate noile unități deschise după iulie 2021 sunt date în folosință exclusiv la standardul Noul PROFI care acum se regăsește în toate formatele rețelei: Profi Super, Profi City, Profi Loco și ProfiGo.A crescut deopotrivă și suprafața logistică Profi, un depozit nou devenind funcțional la Craiova, după ce în 2019 platforma fresh de lângă București a fost mutată la Bolintin, extinsă și completată cu o zonă de produse dry. Aceste noi depozite dispun și de facilități pentru produse congelate, noutate ce se extinde treptat către toate celelalte capacități din rețea, astfel încât în magazinele Profi să se regăsească o gamă de produse considerabil mai extinsă. Distribuite uniform în teritoriu, depozitele fac mai scurte traseele furnizorilor și se afla mai aproape de magazine astfel încât produsele să ajungă proaspete la consumatori, dar și să se reducă poluarea inerentă transportului.Proiectul Partener Profi se dovedește în egală măsură o oportunitate de creștere a afacerii rețelei și o oportunitate socială. El oferă persoanelor cu spirit antreprenorial și experiență în retail sau management șansa de a dezvolta, cu riscuri și cheltuieli minime, afaceri de succes. Partenerii primesc în administrare un magazin la cheie, cu spațiul deja amenajat, mobilat și echipat, cu procesele de lucru implementate și cheltuielile de închiriere sau amenajare acoperite de Profi. Perioade de training, strategia de marketing a companiei (fără plata vreunei taxe suplimentare), precum și lipsa grijilor privitoare la fluxul de numerar pentru aprovizionarea cu marfă completează seria avantajelor acestui sistem, a cărui viabilitate e dovedită de funcționarea a peste 600 de magazine partener.Cu peste 25.000 de angajați în magazinele integrate și partener, Profi este cel mai mare angajator privat din România, iar deschiderea a sute de magazine anual garantează angajaților una dintre cele mai rapide evoluții profesionale din țară, cu forme permanente de pregătire, bonuri de masă, team buildinguri, consiliere psihologică și alte beneficii.Atentă la nevoile comunităților din jurul magazinelor sale, Profi a intervenit prompt donând viziere protectoare către spitale, poliție și jandarmerie, sume considerabile pentru achiziționarea, de exemplu, de ventilatoare pentru secțiile ATI și alte echipamente vitale pentru spitale, dar și a unui vehicul frigorific care să transporte în siguranță vaccinurile din județul Timiș sau pentru a trasforma un autobuz în centru mobil care a facilitat vaccinarea anti-Covid în Timiș și județele învecinate. În tot acest timp, PROFI a continuat să susțină cauze sociale ce merg de la educație, cultură sau sport și până la mediu și protecția animalelor.Din seria realizărilor Profi din 2021 nu trebuie trecut cu vederea faptul că, la recomandarea făcută Familiei Regale a României de către Comitetul particular de experți și ca urmare a livrărilor făcute de magazine către Casa Regală timp de mai bine de un an, rețelei Profi Rom Food i-a fost conferită calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru produse alimentare și nealimentare. Decernarea acestei calități a fost însoțită de următoarele cuvinte: „Familia Regală apreciază calitatea produselor, grija pentru clienți și implicarea PROFI Rom Food în sprijinirea micilor producători”. Fără să implice aspecte juridice, politice sau comerciale sau să reprezinte un parteneriat, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României reflectă un înalt profesionalism și un standard ridicat al produselor și serviciilor oferite de PROFI. Mai mult, ea obligă în continuare compania la constanță și seriozitate.Această succintă trecere în revistă a evoluției Profi din 2021 ilustrează doar în mică măsură viitoarele direcții de dezvoltare a acestei rețele.