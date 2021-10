webPR: 25 de branduri excepționale își spun povestea în volumul 10 al cărții Superbrands pentru România

“Superbrands, The Braves” este sloganul programului, în 2021, onorând branduri curajoase, în perioada pandemiei

Alte 15 programe sunt finalizate sau în derulare, în Europa și la nivel global

16 ani de activitate în piața locală

10 ediții derulate: 8 ediții Consumer Superbrands (2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) şi două ediţii Business Superbrands (2007 şi 2008)

375 de modele de succes în branding şi comunicare

260 de personalități și lideri de opinie din diferite domenii de activitate, specialişti şi profesionişti în management, marketing, comunicare, branding, media și alte sectoare relevante au făcut parte din Consiliul de Onoare Superbrands

Mai multe informaţii despre programul Superbrands România sunt disponibile pe www.ro.superbrands.com.

Despre Superbrands România:

Despre BDR Associates:

Despre Superbrands International:

„Pretutindeni în lume, Superbrands înseamnă înainte de toate, reputație: o valoare de brand ce câștigă imens în perioade economice și sociale critice, iar cele peste 500 de branduri validate prin vot, cu statut de Superbrand, în plină criză sanitară în România, confirmă acest adevăr. Le numim branduri curajoase, cel mai potrivit atribut pentru uriașa lor performanță de a menține reputația, într-o perioadă de atât de mare presiune. Suntem, în același timp, recunoscători acelor branduri care au acceptat invitația de a-și spune povestea în volumul cu numărul 10. Datorită lor, Superbrands continuă să facă istorie și în România, propunând pieței, modele unice de branding. Felicitări tuturor brandurilor curajoase, Superbrands, the Braves, 2021!”, declară Cătălina Rousseau, Country Manager Superbrands România.Cartea Superbrands pentru România, volumul 10, prezintă istoria și cultura de branding a 25 de branduri excepționale, aflate printre cele peste 500 de branduri, onorate în acest an cu statut de Superbrand, în baza criteriilor propuse de organizație, la nivel internațional.Brandurile cu statut de Superbrand care își spun povestea succesului în ediția 2021 sunt, în ordine alfabetică: Allianz Tiriac, Avocatnet.ro, Bonduelle, Borsec, BMI Bramac, Catena, DHL, Electric Castle, Europa FM, Fashion Days, Garanti BBVA, Gerovital, IQOS, Medlife, Mobexpert, Olympus, Oral-B, Orange, Profi, Rompetrol, Scotch-Brite, Tymbark, Untdelemn de la Bunica, Vaillant, Visa. Ele oferă modele de cultură de branding, fapte interesante despre viața brandului și despre realizările remarcabile, la secțiunea „Lucruri pe care nu le știai”.Alte 5 branduri, care au intrat în atenția programului Superbrands România în 2021, fie prin pătrunderea în forță pe piața locală, în ultimul an, fie prin maturizarea culturii de branding, își descriu ascensiunea remarcabilă, la capitolul Guest Brands. Aceste branduri cu potențial major pentru un viitor statut de Superbrand în Romania sunt: Artmark, ArtSafari, Marmorosch Hotel, Nordis Hotel, TIFF.Ediția actuală cuprinde o prezentare detaliată a cerecetării pe consumatori derulată de către prestigiosul institut, Ipsos, partener în programul pentru România, precum și informații și statistici din domeniul brandingului, mai puțin cunoscute publicului. Mai sunt incluse, prezentarea succintă a celor 30 de membri ai Consiliului Onorific Superbrands și a celor 25 de specialiști denumiți în limbaj Sueprbrands „Brand Guardians”, precum și lista completă a tuturor brandurilor votate pentru statutul de Superbrand în piața locală, în 2021.Statutul de Superbrand este acordat printr-un proces complex de evaluare în cadrul căruia etapele esențiale sunt jurizarea asigurată de către 30 de profesioniști din industrii reprezentative, care decid lista scurtă a brandurilor ce intră în etapa a doua de evaluare, respectiv, cercetarea de piață pe consumatori, derulată în parteneriat cu Ipsos România. Statutul de Superbrand confirmă recunoașterea unui brand pe o piață, îi adaugă prestigiu și reasigură consumatorii sau partenerii de afaceri despre faptul că alegerea lor este corectă, din perspectiva unei reputații impecabile, construită constant și cu creativitate.Cartea Superbrands pentru România reprezintă, prin brandurile puternice intrate în fiecare program, un excepţional instrument de promovare a potenţialului pieţei româneşti, putând fi considerată şi un purtător de imagine pentru România.În anul în curs au fost publicate sau se află în proces de finalizare noile ediții Superbrands pentru: Austria, Bulgaria, Indonezia, Israel, Malaezia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Singapore, Slovacia (de asemenea a 10 - a ediție), Slovenia, Tailanda, UAE, Ungaria, și, respectiv pentru Marea Britanie, țara de origine a programului Superbrands, care pregătește acum cel de-al 22 - lea volum Superbrands. Sunt în plină desfășurare și alte programe Superbrands în piețe de pe alte continente.Prezentă în România din 2005, prin agenția de comunicare strategică și relații publice BDR Associates, organizația Superbrands dezvoltă programe dedicate pieței românești și culturii de branding locale. Programele derulate până acum au inclus opt ediții Consumer Superbrands, în anii 2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 respectiv 2021, și două ediții Business Superbrands, în 2007, respectiv 2008, oferind peste 375 de modele de succes în branding și comunicare. Programele Superbrands în România au reunit, de-a lungul timpului, în Consiliul de Onoare Superbrands, peste 260 de specialiști și profesioniști în management, marketing, comunicare, branding și alte domenii. Mai multe informații despre programul Superbrands România sunt disponibile pe www.ro.superbrands.com Fondată în 1995, agenția de comunicare strategică și relații publice BDR Associates este partenerul exclusiv în România al Hill + Knowlton Strategies, parte a Grupului WPP, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicare la nivel global. BDR Associates și-a extins activitatea în alte piețe, începând cu 2002, când a deschis prima agenție de comunicare în Republica Moldova. Au urmat proiecte desfășurate pe parcursul anilor, în alte piețe din Europa și din Asia Centrală. BDR Associates asigură servicii de comunicare strategică, public affairs și managementul crizei, traininguri specializate, comunicare corporatistă, branding, evenimente, dezvoltare creativă, digital PR, proiecte EU, monitorizări specifice și analize sectoriale, alte servicii pentru companii multinaționale sau antreprenoriale, instituții internaționale sau neguvernamentale, alte categorii de clienți, dezvoltând, în ani, parteneriate strategice cu diverse companii de consultanță din Europa și din alte zone ale lumii, devenind în timp o agenție lider al pieței de comunicare din regiune. Mai multe detalii pe www.bdrassociates.com Organizaţie internațională independentă, Superbrands operează în 90 de ţări ale lumii, stimulând în mod proactiv, de peste 27 de ani, dezvoltarea pieţelor locale prin programe specializate de branding şi prin publicarea a peste 550 de volume “Superbrands” care omagiază cultura reputaţională a brandurilor, precum şi industria comunicării din fiecare ţară.