Viitorul sistemului bancar este acum - Interviu cu Ufuk Tandoğan - CEO Garanti BBVA România

Trebuie să privim în perspectivă pentru a răspunde în mod corespunzător la această întrebare. În doar câțiva ani, între 1990 și începutul anilor 2000, băncile românești au adoptat inovații globale, lansate în ultimii nu mai puțin de 50 de ani. ATM-ul, cardul și POS-ul, de exemplu, au apărut într-un interval de câțiva ani, nu zeci de ani, așa cum s-a întâmplat în țările dezvoltate. Ȋn România, primul card a fost emis în 1995, la 45 de ani după lansarea globală inițială. Același lucru s-a întâmplat și cu primul bancomat. Pentru băncile care activează pe piața din România, adopția acestor tehnologii într-o perioadă atât de scurtă de timp nu a fost o călătorie ușoară. Prin urmare, aș spune că băncile locale sunt acum la același nivel tehnologic cu cele occidentale.Când vine vorba despre metodele moderne de plată, România este la zi. Toate metodele de plată, chiar și cele mai avansate tehnologic sunt disponibile și aici. Există locuri în Europa de Vest unde nu poți plăti cu cardul sub un anume plafon, să spunem 20 de euro, într-un restaurant. Dar aici, în România, poți cumpăra fără probleme un covrig de 20 de cenți cu cardul!De asemenea, observăm că soluțiile de internet și mobile banking sunt din ce în ce mai puternice, nu numai în cazul clienților mai tineri, ci și în cazul companiilor. Am anticipat această tendință și am investit considerabil în canalele noastre digitale în ultimii ani, iar acum suntem unul dintre jucătorii de pe piață care pot oferi soluții fiabile de servicii bancare online și mobile. Clienții noștri preferă să folosească Garanti BBVA Mobile pentru operațiunile bancare de bază, ca un instrument alternativ și convenabil pentru alte canale. Folosesc aplicația noastră și pentru a deschide conturi de economisire cu dobânzi atractive. Garanti BBVA a fost premiată pentru a 12-a oară consecutiv în ultimii 11 ani de către revista Global Finance, recunoscută la nivel mondial, ca „Best Consumer Digital Bank in Romania", fiind singura bancă din România care a câștigat un premiu atât de prestigios. Pentru dezvoltarea aplicației de mobile banking, Garanti BBVA beneficiază de sprijinul și know-how-ul acționarilor săi. BBVA a fost recunoscută anul trecut de Forrester Research ca având cea mai bună aplicație de mobile banking din lume, în topul ofertelor de servicii mobile de la 53 de bănci din întreaga lume.Cred că noi toți cunoaștem, în mare, terminologia privind generațiile – baby boomers, Generația X, Generația Y și Generația Z. Pentru primele trei, reprezentanții Generației Z sunt un pic mai greu de înțeles. S-au născut după 1996, când era internetului deja începuse. Există milioane de articole despre cine sunt, ce le place, de ce sunt într-un fel sau altul. Nu voi menționa nimic din toate astea. Totuşi, un lucru este foarte clar. Viitorul este modelat de ei. La fel, și viitoarele modele de afaceri. Orice afacere care nu ia în considerare acest lucru este destinată să eșueze. Iar băncile nu sunt o excepție.O bancă are o funcție de bază, care este intermedierea. Aceasta colectează fonduri în exces de la persoane fizice și companii și împrumută mai departe oamenii și firmele care au nevoie de bani. Și percepe un comision, sub forma ratei dobânzii. Ȋn plus, o bancă furnizează şi alte servicii bancare clienţilor săi, inclusiv cele digitale. Noua generație de clienți necesită un nou model de afaceri, axat pe zona de internet şi mobile banking.În primul rând, ei cer mai multe funcționalități ale aplicației lor bancare. Un sentiment de libertate este o necesitate. În al doilea rând, pentru ei, băncile trebuie să fie rapide, iar în al treilea rând, trebuie să fie ieftine. Practic, cererea vizează lipsa intermedierii. Cred că vom asista la tot mai multe oferte și jucători care vor încerca să răspundă acestei cereri.Nu cred că așa stau lucrurile, cel puțin în România. La nivel global, companiile fintech reprezintă un mare succes și milioane de clienți le folosesc aplicațiile. Cu toate acestea, ultimele sondaje arată că aceiași clienți care iubesc serviciile fintech au mai multă încredere în bănci. Băncile obișnuite beneficiază de încrederea clienților lor, și astfel cred că putem construi o relație high- tech cu Gen Z și cu alte generații.Este evident că digitalizarea este cea mai importantă tendință în acest moment în domeniul bancar. Toate băncile din România investesc în acest sector. În cazul nostru, acesta este un domeniu de care sunt foarte mândru. După cum știți, suntem un grup cunoscut pentru investițiile și capacitățile sale digitale. Datorită tehnologiei și experienței noastre umane, ne putem sprijini clienții în luarea celor mai bune decizii cu banii lor. Din perspectiva grupului global BBVA, scopul nostru este foarte clar: „Să creăm oportunități pentru toată lumea".Până în prezent, aceste companii și-au promovat în principal ofertele privind tranzacțiile online și plățile. Cu toate acestea, ne așteptăm să se accentueze competitivitatea și în alte domenii, precum economiile și chiar împrumuturile. Băncile tradiționale se vor schimba și ele pentru a face față acestei concurențe. Pe parcursul acestei tranziții, trebuie să ținem cont de faptul că oamenii vor avea în continuare nevoie de consultanță financiară înainte de a lua decizii importante, cum ar fi luarea unui credit ipotecar. Prin urmare, chiar și în viitor, băncile vor oferi în continuare consiliere specializată pentru clienții lor. Nu cred că acest lucru se va schimba prea curând.Băncile reacționează la provocarea reprezentată de companiile fintech în moduri diferite. Unele preferă să lucreze cu companiile fintech ca parteneri, pentru a-și îmbunătăți serviciile. Altele încearcă să dezvolte soluții interne pentru a concura direct cu ei. Iar unii preiau companiile fintech sau devin acționari pentru a putea beneficia de fondul lor de talente, tehnologie și flexibilitate. Cred că viitorul stă în coexistență, o modalitate foarte eficientă de a oferi serviciile pe care noua generație le solicit, într-un mediu de încredere.Nu trebuie să uităm că definiția serviciilor bancare este de fapt una foarte simplă. Este o instituție pentru care încrederea reprezintă cel mai important capital. Și obiectivul acesteia constă în intermedierea tranzacțiilor financiare. Aceasta include economii, împrumuturi, instrumente de plată etc. Băncile realizează cu succes aceste operațiuni de aproape 2 secole.Cu toate aceste noi tehnologii, creșterea concurenței și tendințele în schimbare ale consumatorilor, cred că trăim viitorul serviciilor bancare chiar acum.