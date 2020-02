Benzinăria ca spaţiu de auto-exprimare, unul dintre modurile în care Rompetrol revoluţionează industria

Articol recomandat de Superbrands

Istoria Rompetrol s-a împletit întotdeauna cu istoria oamenilor, motiv pentru care a rezistat şi va continua mult timp. Oamenii din rafinărie, oamenii din benzinării, oamenii care lucrează în toate punctele de vânzare şi depozitare, familiile lor, oamenii care cumpără produse Rompetrol, prietenii lor. Toţi sunt parte a poveştii Rompetrol - o companie originală, care a avut întotdeauna propriul mod şi stilul său, nu a copiat pe nimeni.Pe piaţa petrolieră din România, brandurile continuă să concureze pentru un loc pe podiumul uneia dintre cele mai competitive industrii. Rompetrol a reuşit să îşi găsească propria cale, să fie vocea creativă, puternică şi modernă pentru consumatorii români.În zilele noastre, consumatorii nu aşteaptă să fie expuşi publicităţii. Ei caută informaţii, aceştia sunt mai responsabili şi mai informaţi despre aspectele pozitive şi negative ale produsului. Ei caută experienţe, sunt dornici să încerce noile tendinţe şi să descopere lucruri care să le ofere satisfacţie personală.Rompetrol se pregăteşte pentru VIITOR, pentru cei care urmează să devină consumatori. O benzinărie de succes va fi cea unde oamenii vor dori să se simtă ÎMPREUNĂ.Acesta va fi un loc conceput pentru a satisface nevoile legate de valori, stil de viaţă şi emoţii, dincolo de cele strict legate de cumpărarea de combustibil. Şi aceasta este de fapt ceea ce consumatorul are nevoie de la o benzinărie în ziua de azi.ROMPETROL ESTE PREGĂTIT pentru un consumator nou într-o piaţă nouă, unde benzinăriile Rompetrol sunt locuri de distracţie, socializare, auto-exprimare şi experienţă emoţională.Rompetrol Go este primul program din industria energetică din România, dedicat clienţilor persoane fizice care oferă atât recompense de loialitate, cât şi utilitate atunci când folosesc o aplicaţie mobilă. Pentru fiecare litru de carburant alimentat sau leu cheltuit în magazinele şi în restaurantele Rompetrol, clienţii primesc GoPoints. Aceste puncte pot fi utilizate pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii în magazinele şi restaurantele noastre Hei.Rompetrol Go este o inovaţie care oferă un cont unic pentru clienţii Rompetrol Go şi Fill & Go Personal.Aplicaţia mobilă este prima aplicaţie din peisajul reţelelor de benzinării, care aduce o valoare adăugată semnificativă pentru şoferi şi pasageri. Aceasta oferă mai multe beneficii şi este utilă, fiind primul card virtual pentru câştigarea şi utilizarea punctelor, plata digitală a facturilor Fill & Go lunare, ascultarea muzicii care reflectă starea ta de spirit, gestionarea evenimentelor auto, verificarea vremii, accesarea informaţiilor despre staţiile Rompetrol şi multe altele. Aplicaţia poate fi descărcată din App Store şi Google Play.Una dintre principalele surse de autoritate pentru marca Rompetrol este rafinăria Rompetrol Petromidia, un pilon al industriei de rafinare.Cea mai mare rafinărie românească şi una dintre cele mai moderne rafinării din Europa de Sud-Est, cu impact atât la nivel naţional cât şi în regiune, Petromidia a sărbătorit în 2019 cea de-a 40-a aniversare dedicată performanţei şi inovaţiei.Petromidia aduce o contribuţie semnificativă la dezvoltarea brandului Rompetrol în România şi în regiunea Mării Negre. Conectează liniile de afaceri pentru comercializarea şi distribuţia carburanţilor prin staţiile Rompetrol din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia.În fiecare an, Rompetrol investeşte în implementarea de soluţii digitale care vizează identificarea condiţiilor optime pentru creşterea capacităţii de producţie, îmbunătăţirea calităţii carburanţilor, reducerea consumului de energie în rafinărie.Rompetrol este un inovator în domeniul său, a introdus pe piaţa de combustibili din România, carburantul cu cea mai mare cifră octanică, a construit o platformă pentru protecţia motorului sub marca Efix.Rompetrol a fost primul jucător care a introdus pe piaţa din România singurul tip de benzinărie care nu necesită operator, în special pentru zona rurală.Rompetrol este primul brand românesc care se extinde pe plan internaţional.Este furnizor unic al serviciului inovator Fill & Go, plata la pompă şi sistemul integrat de management al flotei.Rompetrol este trend setter în domeniul noilor tehnologii. A lansat singurul card de fidelitate virtual integrat într-o aplicaţie mobilă, Rompetrol Go.Rompetrol a oferit întotdeauna produse de înaltă calitate, a avut o comunicare sinceră. A reprezentat întotdeauna un grup de profesionişti şi specialişti care şi-au dedicat timpul şi talentul, ani la rând muncii în companie.De multe ori, când vorbim despre Rompetrol, noi vorbim de fapt despre România.