50 de ani de DHL - o jumătate de secol de logistică globală inovatoare/ Interviu cu John Pearson, CEO DHL Express

DHL a revoluționat economia mondială acum 50 de ani cu o idee. Iar astăzi, în calitate de companie logistică lider la nivel mondial, aspirația Grupului Deutsche Post DHL este încă să conecteze oamenii din întreaga lume. Cu soluții inovatoare de logistică și transport, dorim să contribuim la simplificarea vieții și provocărilor acestora de zi cu zi, indiferent dacă sunt personale sau profesionale. Fac parte din acest grup de peste 33 de ani și mă pot uita înapoi la multe etape de dezvoltare din istoria noastră care au avut un impact de durată asupra industriei. Testăm și implementăm tehnologii inovatoare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare pentru a face procesul de livrare și transport cât mai eficient, și pentru a ajuta angajații noștri în activitatea lor. Pe lângă utilizarea soluțiilor de realitate augmentată și robotică în lanțul de aprovizionare, sunt deosebit de mândru că am găsit și noi modalități de a livra către zonele greu accesibile. Drona DHL cu livrare autonomă, de exemplu, ne permite să livrăm rapid medicamente pe o insulă îndepărtată din Africa precum Lacul Victoria, iar în China, în mod regulat, un client primește documente importante de două ori pe zi. În plus, StreetScooter, pe care noi l-am dezvoltat și fabricat, ne-a permis deja să oferim un prim răspuns la provocările cu care se confruntă logistica viitorului și protecția mediului.În 2008, Grupul s-a angajat să îmbunătățească amprenta de carbon cu 30% până în 2020, comparativ cu nivelul de referință din 2007. Am atins acest obiectiv încă din 2016 și ne-am cîștigat reputația pe piață ca fiind experți în soluții de logistică ecologică. Ca o companie cu operațiuni globale, avem o responsabilitate specială și facem tot ce putem pentru a ne asigura că amprenta noastră asupra mediului este cât mai mică. Din acest motiv, dorim să reducem emisiile legate de transport la zero până în 2050. Călătoria noastră pentru acest demers a început deja și sunt încrezător că vom atinge această etapă importantă pentru Grupul nostru - nu numai prin obiectivele provizorii foarte ambițioase pe care ni le-am propus pentru anul 2025, dar și prin numeroasele campanii și evenimente lansate în 2019, anul nostru aniversar, ca o caracteristică a strategiei noastre de sustenabilitate "Misiunea 2050: zero emisii".Pe parcursul anului, au fost organizate diverse evenimente aniversare pentru angajații, clienții și partenerii noștri. De exemplu, am donat și livrat două centre de informare și comunicare (TIC) echipate cu computere moderne către SOS Children’s Villages Columbia, pentru a le oferi copiilor acces la tehnologie actualizată și o educație mai bună. De asemenea, sărbătorim moștenirea Beethoven și aniversarea DHL, folosind expertiza noastră logistică pentru a transporta expoziția aniversară „BTHVN on tour”, întrucât parcursul include mai multe țări, precum Germania, SUA și, din 2020, alte țări din Europa și Asia. Fiecare dintre cei 100.000 de angajați Express ai DHL din întreaga lume a primit o ediție specială a unui volum ilustrat de mare format care descrie istoria originilor DHL. În calitate de membru fondator și partener logistic official al Formula E, am organizat și o competiție online pentru fani, intitulată „50 de momente care au venit la timp” cu ocazia celei de-a 50-a cursă de Formula E. Câștigătorul, un fan din Australia, a ajuns să călătorească pentru finalul sezonului în SUA ca reporter, împărtășind impresiile sale în direct de pe teren prin canalele de socializare ale DHL. Însă, punctul culminant pentru noi este campania de plantare a copacilor în cadrul turneului „Shine A Light” de Bryan Adams, în care îl asistăm ca partener logistic oficial. Împreună am dori să oferim un exemplu clar pentru protecția climatică și, în colaborare cu Bryan Adams, Fundația Arbor Day, Plant-for-the-Planet, WeForest și Take Root, ne-am angajat să plantăm un copac pentru fiecare bilet de concert vândut, totalizând un milion de copaci la nivel mondial în acest an. Până în prezent, noi zone de pădure cuprinzând aproximativ 300.000 de copaci au fost deja plantate în Indonezia, Nicaragua, Malawi și SUA.- Sfârșit -În România anul aniversar a fost marcat de investiții importante pentru îmbunătățirea timpului de tranzit și a calității serviciilor oferite clienților noștri. DHL operează un zbor nou, care ajunge la București zilnic, cu trei ore mai devreme, direct din Leipzig, cel mai mare centru de sortare european al DHL Express. Totodată, a reînnoit flota de autovehicule comerciale prin achiziția a 118 unități Mercedes- Benz Sprinter, modele de ultimă generație, personalizate pentru industria de curierat și care reprezintă o premieră pe piața locală. Modelele achiziționate beneficiază de carosare specială pentru curierat executată de ATV GmbH Germania și de tehnologia Adblue, pentru reducerea emisiilor de CO2.Am sărbătorit împreună cu angajații și clienții noștri cei 50 de ani de DHL la Cluj la un concert extraordinar, când truneul Shine A Light a lui Bryan Adams s-a oprit și în România.DHL Carpathian Marathon, evenimentul caritabil dedicat sportivilor paralimpici a ajuns la cea de a zecea ediție, care a fost una de succes - cu cei mai multi participanți si o sumă record strânsă din taxele de participare și donată Comitetului Național Paralimpic - 20,000 de euro.În România această șansă extraordinară a fost câștigată de un copil de 9 ani din Ilfov, Darius Ștefan Mihăescu, care a livrat mingea în teren la meciul South Africa –Namibia, pe City of Toyota Stadium. DHL susține și promovează dezvoltarea rugby-ului românesc, astfel a contribuit la relansarea echipei de seniori A.C.S. Rugby Club din Gura Humorului, după 38 de ani şi este Sponsorul Oficial al acesteia. De asemenea, DHL susține programul “Rugby pentru toţi copiii’, implementat de Fundația ‘Te Aud România’, care oferă tinerilor dezavantajaţi, cu abilităţi sportive deosebite, burse pentru continuarea studiilor.În cadrul parteneriatului global cu Rugby World Cup 2019,DHL a avut ocazia să ofere oportunitatea unor copii din toate colțurile lumii de a aduce pe teren mingea oficială de deschidere la fiecare meci din cadrul campionatului din Japonia. 25 de țări, inclusiv toate cele 20 de țări participante au demarat campanii promoționale pentru alegerea celor 48 de câștigători.În 2019, DHL împlinește 50 de ani de la fondarea companiei de către trei antreprenori din San Francisco în 1969. DHL a revoluționat industria tradițională de livrare, minimizând birocrația prin oferirea unui serviciu inovator pentru livrarea documentelor pe cale aeriană, peste noapte. De atunci, DHL s-a transformat într-o familie de companii DHL cu aproximativ 380.000 de angajați, deservind peste 220 de țări și teritorii, care acoperă întregul spectru de servicii de logistică și lanț de aprovizionare. Cultura focalizată pe client și abordarea prin soluții a DHL au alimentat cinci zeci de ani de inovație - de la DHL 1000, unul dintre primele computere de procesare a cuvintelor din lume, până la utilizarea StreetScooter, un vehicul de livrare ecologic, alimentat cu o unitate electrică și dezvoltat de Deutsche Post DHL Group. Cu angajamentul Misiunii 2050 de a atinge zero emisii la nivel de grup până în 2050, DHL continuă să fie un pionier în industria logistică.