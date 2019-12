Branding de 5 stele

Articol recomandat de Superbrands​

Cele 402 camere,dintre care 23 de apartamente, cele mai spațioase din oraș, au o suprafata medie de 36.8 mp si au fost complet renovate recent. Designul intuitiv și funcțional al camerelor a fost gândit cu atenție pentru a inspira echilibru și revigorare. Cele șase restaurante și lounge-uri permit oaspeților să aleagă între o multitudine de preparate si experiențe diferite, fără a fi nevoie să părăsească hotelul.Cele 12 săli de evenimente, dintre care două ballroom-uri ce pot găzdui împreună până la 1.200 de persoane, sunt ideale atât pentru conferințe sau evenimente corporate mai mici, cât și pentru evenimente sociale private, cum ar fi nunta sau botezul. Tot aici veți găsi și un centru de fitness și spa, cu piscină interioară, o galerie de magazine cu branduri internaționale de lux, ce acoperă o suprafață de peste 2.700 mp, spații de birouri de 11.000 mp și o parcare cu 550 de locuri.Hotelul din Bucuresti a fost deschis în anul 2000, sub brandul Marriott, iar în 2004 a fost re-brand-uit în JW Marriott, parte a portofoliului de branduri de lux al companiei, alaturi de Bvlgari si Ritz-Carlton, la acel moment. Astfel, în 2004, primul JW Marriott intră pe piata europeana, la Bucuresti. Astăzi sunt peste 80 de hoteluri JW Marriott prezente în peste 25 țări, iar in Europa le regăsim în orașe precum Baku, Ankara, Cannes, Londra și Veneția.Printre lucrurile care se fac remarcate atunci cand întri în hotel, se numără spațiile ample și elegant decorate, impunatoarele scări de marmură și cele două cupole, dar și faptul că atmosfera ce animă lobby-ul impresionant este mai degrabă una calda, primitoare și destinsă. Aceeași atmosferă primitoare se transmite și la etajul întâi al hotelului, în zona sălilor de conferință și a restaurantelor, unde fiecare dintre cei care vizitează hotelul va gasi ceva potrivit propriului stil: de la elegantul JW Steakhouse, unde împătimiții steak-urilor de calitate vor aprecia cut-urile de vită USDA Black Angus, la aerul romantic și specialitațile de pește și fructe de mare ale restaurantului Italian, Cucina - The Italian Kitchen, sau burgerii delicioși, savurați la un meci, în compania prietenilor, în restaurantul Champions Sports Bar & Restaurant. Pe timpul verii, terasa The Garden este un reper de neratat în zonă, oaza de relaxare în timpul zilelor și serilor toride.JW Marriott Bucharest Grand Hotel își invită clienții într-o călătorie a gustului și a rafinamentului culinar prin noul concept de brunch, Bubble On Sunday Sparkling Brunch. Cei care-și doresc să petreacă duminica într-un cadru deosebit, cu familia sau prietenii, sunt invitați să trăiască o experiență gastronomica de top și să se bucure de cea mai variată ofertă culinară pentru un brunch din București.Experiența este accentuată de cele zece stații de gătit live, dar și de atmosfera efervescentă, unică, de la care nu lipsesc momentele de muzică live si DJ. Noul brunch se desfășoară pe o suprafață extinsa, respectiv in restaurantele Cucina, JW Steakhouse, dar și in Vienna Lounge. Pentru cei mici, Bubble On brunch are o zona dedicata, unde se pot amuza alaturi de personaje, magicieni, sau pot lua parte la ateliere creative si distractive.Vara aceasta, JW Marriott Bucharest Grand Hotel a lansat programul de loialitate Club Connoisseur, prin care clienții beneficiază de reduceri de preț semnificative la restaurante și cazare, având, totodată, beneficii și la alte servicii oferite de către hotel, totul din dorința de a oferi o experiență hotelieră multiplă și modernă.Prin noua ofertă de carduri: SELECT, CLUB CONNOISSEUR si BUSINESS, JW Marriott Bucharest Grand Hotel propune tuturor celor care îi trec pragul un mod accesibil de a beneficia de diversitatea serviciilor sale, la cele mai bune prețuri, sau chiar gratuit, pentru a răsplăti loialitatea oaspeților și pentru a le oferi servicii de exceptie. Astfel, cei care vor opta pentru noile carduri, vor beneficia de 25% reducere pentru patru persoane, la restaurantele hotelului, dar și 20% reducere pentru grupuri între cinci și 20 de persoane. La achizitionarea cardului Club Connoisseur, posesorii au acces instant la o serie de beneficii, printre care: o invitație la Sunday Brunch pentru două persoane, un certificat în valoare de 200 lei care poate fi folosit în restaurantele hotelului, sau un mic dejun pentru două persoane.Oferind un grad mare de flexibilitate și creativitate, salile de întâlnire și evenimente ale hotelului sunt printre cele mai mari din București și sunt perfect personalizabile, de la săli de ședințe intime până la sala Grand Ballroom cu o capacitate de 800 de locuri, divizibila in patru sectiuni. Sala de bal Constanta este una dintre cele mai elegante din oras, gazduind nu doar evenimente de talie internationala, dar si aniversari private si nunti, atent detaliate de specialistii hotelului. Întinzându-se pe o suprafață de 1.500 de m2, cele două săli de bal și cele zece săli de ședințe au toate lumină naturală, tavane înalte, o tehnologie de ultimă oră și un decor care-i încurajează pe participanții să relaționeze liber. Supravegheat de o echipă calificată și bine informată, fiecare eveniment este adaptat la cerințele individuale, punând accent cu adevărat pe ceea ce contează cel mai mult și contribuind, astfel, la succesul evenimentului și atingerea scopului pentru care acesta a fost organizat.Reputația JW Marriott Bucharest Grand Hotel, când vine vorba de organizarea de evenimente, de la congrese impresionante internaționale, la scară largă, și până la nunți și evenimente mai mici, a fost recunoscută, de-a lungul timpului, de mai multe premii locale și internaționale, proprietatea primind de cinci ori titlul „Romania’s Leading Hotel”, în cadrul decernărilor World Travel Awards. La nivel național, juriul Top Hotel Awards a acordat titlul de „Hotelul al Anului” în numeroase rânduri, iar cel mai recent hotelul a primit distinctia de „Best location for MICE services” în 2019.