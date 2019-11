Motive să plătești cu Visa

Articol recomandat de Superbrands

Încă de la înființare, din 1958, brandul Visa și-a propus să schimbe peisajul tranzacțiilor financiare, astfel că în 1974 și-a extins operațiunile la nivel internațional, iar în 1975 a lansat primul card de debit. În 2007, reprezentanțele regionale Visa din toată lumea s- au unit, formând Visa Inc, iar în 2008 compania s-a listat la bursă.Astăzi, Visa este un cuvânt aproape la fel de cunoscut ca denumirea unei băuturi faimoase cu etichetă roșie. În lume există peste 3,3 miliarde de conturi Visa, prezente în peste 200 de țări. Tehnologiile și serviciile oferite de Visa se extind pe o gamă largă de dispozitive, de la carduri, laptopuri, tablete, până la telefoane mobile și ceasuri inteligente.Rețeaua VisaNet este una dintre cele mai sigure rețele internaționale de procesare a plăților, având capacitatea de a procesa peste 500 de milioane de tranzacții în medie pe zi. Protocoalele de securitate folosite și tehnologia din spatele rețelei sunt printre cele mai avansate sisteme de preîntâmpinare, detectare și analiză a fraudelor electronice.Anul acesta, Visa a ieșit pe primul loc în topul “World’s Best Regarded Companies in 2019”, realizat de revista americană Forbes, și pe poziția a cincea în Topul BrandZ TM 2019 al celor mai valoroase 100 de branduri la nivel global.La nivel de initiațive de comunicare, Visa s-a remarcat prin premii de eficiență în cadrul festivalului Effie, în 2016 și 2018. Mai mult, în ultimii ani, Visa se bucură de statutul de card oficial la UNTOLD si Neversea.Brandul își dorește să fie din ce în ce mai prezent în viețile tinerilor, cu modalități atractive de plată, dovada fiind utilizarea cardurilor Visa în Apple Pay și în soluțiile mobile de plată dezvoltate de către băncile din România.Succesul Visa în România se bazează pe atitudinea proactivă a unei echipe tinere de Marketing, precum și pe implementarea ultimelor inovații de plată, în conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate și performanța la nivel global.