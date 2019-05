Două branduri românești, lideri ai programului Superbrands România, în 2019 - 49% din brandurile declarate Superbrands provin din industria FMCG

Articol recomandat de Superbrands

Despre studiu:

Despre Superbrands România:

Despre BDR Associates:

Despre Ipsos:

Rezultatele jurizării și cercetării au generat un clasament al primelor 15 Superbrands cu cele mai bune scoruri, în care, pentru al doilea an consecutiv, compania românească FAN Courier se plasează pe primul loc. Cu un salt important faţă de ediţia anterioară a programului, de șapte locuri, Dedeman se clasează pe locul al doilea. Este pentru prima oară în istoria de peste 12 ani a Programelor Superbrands în România, când două branduri autohtone, create de antreprenori români, devin liderii unei ediții. Pe următoarele locuri în clasament se situează: Visa, Mastercard, Netflix, olx.ro , Ariel, eMag, Ikea, KFC, Borsec, Yves Rocher, Decathlon, Mercedes-Benz, Strongbow.Rezultatul acestei ediții consolidează câteva tendințe din anii trecuți și marchează o etapa nouă pentru categorii inovatoare, după cum urmează.Dacă în 2015 industria bunurilor de larg consum (alimentare și nealimentare) avea o reprezentare majoritară - șapte branduri din primele 15 - în 2017 și 2019 numărul acestor branduri s-a redus la mai puțin de jumătate. În ediția curentă se mențin în clasamentul primelor 15 brandurile Ariel, Borsec și Strongbow, dar apar și alte noi categorii în preferințele consumatorilor. Este un semn al rafinării comportamentului publicului, al faptului că nivelul de consum a trecut într-o etapă superioară, mai sofisticată, odată cu diversificarea stilului de viață al românilor.Trei branduri din primele 15 clasate își desfășoară activitatea majoritar sau exclusiv prin intermediul platformelor online: Netflix, olx.ro și eMag. Mai mult decât atât, elementul care unește majoritatea brandurilor premiate în această ediție este ecosistemul eCommerce. Acesta aduce împreună producatori, retaileri, firme de curierat și companii financiare, pentru a deservi mai bine nevoile consumatorilor.Un brand introdus în această ediție reușește performanța să se claseze printre primele 5. Este vorba de Netflix, serviciul internațional de streaming online. Acest lucru indică interesul românilor pentru platforme video on demand, care rulează filme, seriale, documentare sau muzică neîntrerupte de publicitate, pe dispozitive conectate la internet.Companiile financiare, precum Visa si Mastercard, se clasează între primele patru branduri câștigătoare în această ediție, făcând dovada că plata cu cardul (și nu numai) își găsește tot mai mult loc în activitățile noastre obișnuite, apropiind consumatorii de serviciile financiar-bancare și de jucătorii din domeniu.Patru branduri românesti - FAN Courier, Dedeman, eMag și Borsec - captează atenția acordată de consumatori produselor și serviciilor locale, precum și disponibilitatea de a-și acorda girul acestora, în comparație cu anii trecuți în care se manifesta preponderent fascinația față de brandurile internaționale. Fan Courier a primit pentru al doilea an consecutiv evaluări excepționale pe cele trei dimensiuni care contribuie la acordarea statutului de Superbands: încredere, leadership și dinamism.Într-o lume aflată în continuă mișcare, mobilitatea reprezintă o caracteristică esențială a stilului de viață modern, concurența creând în general condiții mai bune pentru utilizatori. Serviciile de ridesharing propun o alternativă facilă ca abordare (accesibilă prin apăsarea unui buton), prietenoasă cu mediul, prin optimizarea eficientă a parcului auto, brandul Uber răspunzând criteriilor Superbrands: calitate, încredere, diferențiere pe piață. Acesta este contextul prezenței, în premieră, a platformei Uber în această ediție a programului."Evaluarea juriului Superbrands și rezultatele cercetării de piață, din acest an, ne oferă pentru prima oară viitorul. Concluziile reieșite sunt absolut remarcabile în privința tendințelor din piață și, cel mai important, descrie profilul consumatorului din viitor, preferințele și valorile sale ferme, care vor defini fundamental, direcțiile de dezvoltare ale pieței, încotro să ne îndreptăm. Cu alte cuvinte, Superbrands ne vorbește astăzi, despre viitor, devenind un barometru strategic pentru branduri și pentru elaborarea politicilor lor de marketing și comunicare, care pot fi câștigătoare", spune Cătălina Rousseau, Country manager Superbrands România.Lista brandurilor eligibile pentru statutul de Superbrand a fost obținută în baza metodologiei internaționale Superbrands care cuprinde două etape importante. În prima etapă, Consiliul Superbrands, alcătuit din 27 de specialiști în management, marketing, comunicare, media și branding, a asigurat selecția calitativă a listei de branduri, evaluând aproximativ 1.560 de branduri din peste 59 de categorii. Criteriile luate în considerare în procesul de selecție au fost reputație, încredere, calitate și diferențiere pe piață. În urma acestei selecții, 819 de branduri calificate au fost incluse în cercetarea de piață, realizată de către Superbrands România cu sprijinul Ipsos, pe un eșantion reprezentativ de 1.500 de consumatori români, la nivel urban. Lista completă a brandurilor desemnate Superbrands în ediția actuala a programului va fi publicată în cartea Superbrands România, 2019.Prezentă în România din 2005, prin agenţia de comunicare strategică şi relaţii publice BDR Associates, organizaţia Superbrands dezvoltă programe dedicate pieţei româneşti şi culturii de branding locale. Programele derulate până acum, care includ șase ediţii Consumer Superbrands (2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017) şi două ediţii Business Superbrands (2007 şi 2008), au oferit peste 300 de modele de succes în branding şi comunicare. Programele Superbrands în România au reunit, de-a lungul timpului, în Consiliul de Onoare Superbrands, peste 200 de personalitati si lideri de opinie din diferite domenii de activitate, specialişti şi profesionişti în management, marketing, comunicare, branding, media și alte sectoare relevante. Mai multe informaţii despre programul Superbrands România sunt disponibile pe www.ro.superbrands.com .Fondată în 1995, agenţia de comunicare strategică şi relaţii publice BDR Associates este partenerul exclusiv în România al Hill + Knowlton Strategies, parte a Grupului WPP, unul dintre cele mai mari grupuri internaţionale de comunicare din lume. BDR Associates și-a extins activitatea în alte piețe, începând cu 2002, când a deschis prima agenție de comunicare în Republica Moldova. BDR Associates asigură servicii de comunicare strategică, public affairs și managementul crizei, traininguri specializate, comunicare corporatistă, branding, evenimente, dezvoltare creativă, digital PR, proiecte EU, monitorizari specifice și analize sectoriale, alte servicii pentru companii multinaționale sau antreprenoriale, instituții internaționale sau neguvernamentale, alte categorii de clienți, dezvoltând în ani parteneriate strategice cu diverse companii de consultanță din Europa și din alte zone, devenind astfel o agenție lider al pieței de comunicare din regiune. Mai multe detalii pe www.bdrassociates.com .Grupul internaţional de origine franceză Ipsos ocupă numărul 3 global în domeniul cercetării de piaţă, este listat la Bursa din Paris şi este prezent în 89 de ţări. În România, grupul Ipsos îşi desfăşoară activitatea prin două entităţi, Ipsos România şi Ipsos Interactive Services şi are peste 1.000 de angajaţi. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.ipsos.com/ro-ro .