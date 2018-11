Un dar pentru România: cartea "Sărbătorind Mâncarea în jurul lumii", proiect semnat de soțiile șefilor unor misiuni diplomatice la București

Articol recomandat de BDR Associates, Strategic Communication Group

Cartea include o contribuție specială din partea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, care a avut bunăvoinţa de a semna Cuvântul Înainte, precum și una din rețetele prezentate în volum: "Cartea are o «aromă» specială. Fiecare rețetă delicioasă împărtășește o poveste dintr-o călătorie diferită. Sunt sigură că va fi o plăcere să gătiți pentru prietenii și familia voastră explorând arome culturale din întreaga lume", a declarat Majestatea Sa Margareta.SPOHOM este un grup informal de soții de ambasadori și însărcinați cu afaceri acreditați în România. Înființată în urmă cu mai mult de nouă ani, acesta oferă o rețea socială în care sunt cultivate prietenia, schimbul de experiență și sprijinul reciproc. Printre rețetele din carte se află preparate din Africa de Sud, Albania, Argentina, Armenia, Belgia, Brazilia, Chile, Croația, Egipt, Elveția, Estonia, Georgia, Germania, India, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Palestina, Polonia, Portugalia, Regatul Arabiei Saudite, Republica Coreea, Rusia, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Cartea îşi propune să ofere acces la diferite culturi, prin limbajul universal al mâncării. Îmbinând diplomaţia culturală cu strângerea de fonduri, acest proiect este în același timp o contribuție la crearea unui viitor pentru tineri şi pentru persoanele defavorizate din România, întrucât întregul preț de achiziție va fi donat organizației The Duke of Edinburgh’s International Award România ( www.dofe.ro ) și Asociației Our Lady of Mercy România ( www.ourladyofmercy.ro ), organizații dedicate dezvoltării tinerilor și sprijinirii persoanelor dezavantajate, respectiv.Graţie generozităţii şi muncii voluntare a soţiilor de ambasadori, dar şi prin contribuţia valoroasă adusă de personalul ambasadelor şi reşedinţelor, de profesionişti şi sponsori locali, românii au ocazia să aducă în casele lor, de Sărbători și la ocazii speciale, gustul și rafinamentul unor mâncăruri specifice celor mai îndepărtate colțuri ale lumii, parcurgând în același timp, o inedită călătorie culinară cu o diversitate de arome. Fiecare rețetă este precedată de o scurtă incursiune istorică sau personală şi este însoţită de o varietate de imagini, incluzând aranjamentul unor mese din mediul diplomatic, surprinse la o parte din reședințele ambasadorilor de talentaţii fotografi Alina Miron și Bogdan Popescu.Cu gândul la aniversări sau sărbători, SPOHOM recomandă această carte tuturor celor care doresc să îi surprindă pe cei dragi cu un gest special de Sărbători, precum și companiilor și organizațiilor care doresc să le ofere un dar special angajaților sau partenerilor lor de afaceri și, în egală măsură, copiilor defavorizați din România.Adi Hădean, semnatarul Prefeței cărții, spune: "Am fost fascinat de referințele culturale remarcabile oferite pentru fiecare rețetă în parte. Recomand această carte tuturor celor care iubesc mâncarea la fel de mult ca mine. Dacă v-ați întrebat vreodată cum a apărut o anumită rețetă și cum a ajuns să facă parte din istoria și tradiția unui popor, atunci acest volum vă va captiva. Este una dintre puținele cărți de bucate care își găsesc locul la fel de bine în bibliotecă, cât și în bucătărie. Trebuie citită cu atenție, cu un pahar de vin alături și cu mintea deschisă."Cei interesați de achiziționarea cărții o pot contacta pe dna Carmen Dragomir (carmen.dragomir@dofe.ro), reprezentant al The Duke of Edinburgh’s International Award România.