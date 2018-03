Oriunde vrei sa fii, ai toate motivele sa platesti cu Visa

Material sustinut de Superbrands

Brand distins cu statutul de Superbrand*



Calatoria brandului a inceput in 1958, anul in care Bank of America a lansat primul program de carduri de credit pentru consumatorii din clasa mijlocie si pentru intreprinderile mici si mijlocii din Statele Unite. Compania a crescut repede, extinzandu-si operatiunile la nivel international in 1974, iar in 1975 a lansat primul card de debit. In 2007, reprezentantele regionale are Visa din toata lumea s-au unit, formand Visa Inc, iar in 2008, compania s-a listat la bursa.Astazi, Visa este prezenta in peste 200 de tari cu produse si servicii disponibile pe o gama extinsa de dispozitive – carduri, laptopuri, tablete si telefoane mobile.Dezvoltarea brand-ului se bazeaza pe un set de principii si de valori: inovatie, parteneriat si incredere. Chintesenta succesului Visa este in continuare infrastructura tehnologica globala de care dispune. Aceasta este fundatia care sustine viitorul comertului si traiectoria companiei.Remarcand nevoia pentru educatie financiara, Visa deruleaza programe de educatie financiara BaniIQ si comert online Banii pe Net, impreuna cu bancile locale si cu Junior Achievement (JA) Romania, in scoli, biblioteci si online, depasind pragul de un milion de participanti.Actionand drept catalizator al schimbarii, Visa se adapteaza stilului de viata al consumatorilor de oriunde. Este un brand orientat spre scopuri, spre oameni, comunicand cu un ton relaxat, uman si usor de inteles. Campaniile de comunicare ale Visa sunt optimiste si observationale, concentrandu-se pe emotii autentice si pe interactiuni umane.Multumita acestei abordari, campaniile Visa au generat raspunsuri excelente din piata de comunicare, cum ar fi castigarea Gold Effie pentru campania “Visa –ORICE” in 2016, iar in 2017 Gold Internetics pentru campania “The epic comment”, o componenta a parteneriatului cu festivalul Untold unde Visa este unul dintre sponsorii principali. Tot in 2017 Visa a primit statusul de Superbrands in Romania, fiind lider in categoria servicii financiare.Cunoscandu-si consumatorii, Visa le vine in intampinare cu o selectie extinsa de beneficii si oferte, prin campanii ciclice – in fiecare primavara si in sezonul sarbatorilor de iarna - prin care ofera avantajele multiplelor parteneriate cu comerciantii activi pe piata din Romania.Mai mult, Visa deruleaza si un program de fidelizare adresat clientilor care folosesc carduri premium emise de Visa (Gold, Platinum, Infinite), cu beneficii nationale si internationale.*Superbrands este organizatia mondiala care ofera prestigiosul statut de Superbrand, brandurilor evaluate de catre un juriu larg de personalitati reprezentative pentru domeniu, denumit Consiliu Superbrands, si validate de consumatori, in urma unui studiu de piata. Criteriile luate in considerare sunt Calitate, Incredere, Diferentiere pe Piata, alaturi de alti indicatori care definesc profilul de consum din diferite piete, la nivel global.In Romania, studiul este realizat cu sprijinul IPSOS pe un esantion reprezentativ la nivel national. Brandurile prezentate in aceasta sectiune sunt distinse cu statutul de Superbrand, in urma evaluarii generale a Consiliului Superbrands, precum si a studiului realizat la nivel national in Romania, in 2017 care este axat doar pe brandurile de consum. Selectia de branduri include modele de succes in branding, marketing, comunicare si business in sectoarele lor de activitate, fiind inalt evaluate de catre public si de catre specialistii in branding, marketing si comunicare si de reprezentanti la varf ai societatii civile si ai comunitatii de afaceri din Romania.