Povestea Mobexpert e povestea a milioane de oameni

Material sustinut de Superbrands

Brand distins cu statutul de Superbrand*



Compania care a inceput ca un foarte mic importantor de mobilier de birou si a ajuns astazi unul dintre cele mai iubite si respectate branduri romanesti datoreaza in mare masura istoria de un sfert de secol unei promisiuni simple, pe care Dan Sucu a facut-o chiar de la inceput catre el insusi si catre clienti. Aceea de a aduce valoare si de a face mai frumoasa viata fiecaruia dintre ei.Pana la urma, povestea Mobexpert este povestea celor doua milioane de oameni care ne-au fost clienti, alaturi de care am crescut, la a caror bucurie am fost martori o data cu fiecare produs pe care l-au cumparat sau l-au daruit. Este povestea fiecaruia dintre cei 100.000 de oameni care ne trec lunar pragul in cele 30 de magazine din Romania. Fiecare dintre ei este, pentru noi, o persoana unica, cu nevoi, aspiratii si gusturi diferite. Asa se face ca "Suntem cu totii diferiti. Din fericire." inseamna mult mai mult decat un slogan comercial. Alaturi de promisiunea de a aduce in magazine lucruri frumoase, accesibile si de calitate, de care sa ne putem noi indragosti in primul rand, dorinta de a respecta unicitatea fiecaruia dintre noi este parte din filosofia din spatele intregii activitati a Grupului Mobexpert.Indiferent de momentele prin care am trecut - si noi, si clientii nostri - am incercat sa nu sacrificam niciodata lucrurile in care credem. Pentru noi, promisiunea este legatura si relatia intre Mobexpert si fiecare dintre clientii nostri. Am fost primii care am creat un produs de creditare fara dobanda, atunci cand am inteles ca oamenii muncitori si ambitiosi din clasa medie au fost cei sufocati in perioada de criza economica. Am fost aproape singurii care am decis sa investim de trei ori mai mult in colectii noi, atunci cand am inteles ca stilul de viata si aspiratiile se schimba. In ultimii zece ani, un sfert din intreaga noastra colectie a fost in permanenta nou. Ne straduim sa aducem in magazinele Mobexpert cele mai noi idei si tendinte din toata lumea, in acelasi timp in care sunt lansate in marile lanturi de retail mondiale.Legatura intre noi si clientii nostri inseamna chiar mai mult decat deciziile pe care le luam despre colectii si produse. Suntem o companie romaneasca si piata din Romania este, pentru noi, acasa. Avem marele avantaj de a ne cunoaste clientii direct, dupa 25 de ani in care am interactionat zilnic, si putem lua decizii tinand cont de ceea ce ei ne cer in fiecare zi. Multe dintre produsele Mobexpert sunt rezultatul acestei legaturi si interactiuni: designerii nostri creeaza noi linii de mobilier pe baza nevoilor si cererilor exprimate direct de catre clienti.Fabricam aproape doua treimi din mobilierul pe care il intalniti in magazine in Romania, in cele sapte fabrici ale Grupului, reunite pe platformele de productie din Bucuresti, Targu Mures si Suceava. Acest lucru ne permite nu doar sa ne adaptam la nevoile si gusturile clientilor. Ne permite sa lucram produse personalizate si, in egala masura, sa pastram si sa perfectionam traditia si mestesugul mobilei fabricate in Romania. Suntem, de douazeci de ani, un furnizor important pentru retele mari din Europa de Vest, unde exportam intre 18% si 20% din ceea ce producem in Romania. Legatura cu partenerii nostri importanti din piete mari ne permite sa invatam continuu, sa ramanem competitivi si sa imbunatatim tot ceea ce facem pentru piata noastra principala din Romania.Convingerea noastra este ca brandurile puternice si companiile solide au de facut doua lucruri in acelasi timp: sa construiasca o fundatie solida, dar sa privesca in permanenta in viitor. Unul dintre segmentele pe care ne concentram o parte importanta din resurse si din atentie este platforma de vanzare online, o parte esentiala din strategia de viitor a Mobexpert si un segment cu crestere accelerata. Dezvoltarea online a Mobexpert ne permite sa fim mai aproape de clientii nostri, oriunde s-ar afla ei.*Superbrands este organizatia mondiala care ofera prestigiosul statut de Superbrand, brandurilor evaluate de catre un juriu larg de personalitati reprezentative pentru domeniu, denumit Consiliu Superbrands, si validate de consumatori, in urma unui studiu de piata. Criteriile luate in considerare sunt Calitate, Incredere, Diferentiere pe Piata, alaturi de alti indicatori care definesc profilul de consum din diferite piete, la nivel global.In Romania, studiul este realizat cu sprijinul IPSOS pe un esantion reprezentativ la nivel national. Brandurile prezentate in aceasta sectiune sunt distinse cu statutul de Superbrand, in urma evaluarii generale a Consiliului Superbrands, precum si a studiului realizat la nivel national in Romania, in 2017 care este axat doar pe brandurile de consum. Selectia de branduri include modele de succes in branding, marketing, comunicare si business in sectoarele lor de activitate, fiind inalt evaluate de catre public si de catre specialistii in branding, marketing si comunicare si de reprezentanti la varf ai societatii civile si ai comunitatii de afaceri din Romania.