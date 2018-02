Catalina Rousseau: Brandurile, oriunde in lume, reflecta puterea unei piete si calitatea vietii oamenilor

Material sustinut de Superbrands

O maturitate a pietei respective, in primul rand. Programele Superbrands intra in tarile in care exista un sector privat puternic si investitii reprezentative, ce au permis accesul pe piata locala a brandurilor globale sau consacrate la nivel international si au creat un mediu favorabil dezvoltarii brandurilor autohtone, toate impreuna ajungand sa dicteze directiile economice sau sa ne guverneze stilul de viata. Superbrands evalueaza oriunde in lume reputatia, dinamismul, calitatea si diferentierea pe piata, mai exact pozitia de lider a unui brand pe un segment sau altul, iar asemenea atribute nu pot functiona decat in conditiile unei piete mature, ofertante pentru consumatori, pentru mediul de afaceri in general si cu potential de crestere relevant.Superbrands a intrat in Romania si in Bulgaria in acelasi timp, aceste doua tari au fost abordate in 2005/2006 in perioada de pre-aderare la Uniunea Europeana. Era o perspectiva perceputa ca un fel de garantie, pentru ca dadea siguranta necesara derularii unor asemenea progame de inalta tinuta, in bune conditii. Am inceput in Romania cu un proiect pilot, in 2005-2006 si cu o prima cercetare de piata, deschizand si un vot online. Fiind foarte la inceput, ne interesa cum percep romanii calificativul de "Superbrand". Am primit atunci cele mai neasteptate raspunsuri, unele absolut surprinzatoare, altele care ne-au emotionat profund. Imi amintesc ca brandul numarul unu, conform acelui sondaj online se identifica cu "internetul", un "brand" greu de atribuit. Alte raspunsuri ne-au deteminat sa iesim din metodologia Superbrands, obligatorie in toate pietele si sa creem doua categorii simbolice: branduri iconice, in care am inclus nominalizari precum Atheneul Roman, Palatul Culturii din Iasi sau Delta Dunarii, dar si branduri aspirationale, in care am inclus nume precum Ferrari sau Victoria's Secret, pe atunci inexistente in Romania.Nu am vrut sa ii dezamagim pe cei care se exprimasera online din toata inima, respectand repere ale Romaniei sau impartasind aspiratii. Lucrurile s-au schimbat profund pe masura ce am inaintat in ani, deruland editii dupa editii si educand in acelasi timp consumatorii cu privire la semnificatia statutului de Superbrand. Brandurile au avut o contributie uriasa, in ani, la acest proces de intelegere a statutului de Superbrand, pentru ca l-au onorat extrem de corect, in relatia cu publicul si cu consumatorii.Cercetarea spune intotdeauna adevarul despre relatia dintre brand si consumator. Este un exercitiu absolut neutru, reflectand nepartinitor parerea consumatorilor despre cum ii sunt implinite asteptarile sau ce anume ii lipseste unui brand, intr-o piata concurentiala. Cel mai invocat criteriu in preferintele consumatorilor este calitatea unui produs sau a unui serviciu, ei asteapta evolutie, pentru ca isi doresc lucruri care sustin calitatea vietii. In mediul de afaceri statutul de Superbrand este un fel de certificat de garantie in privinta faptului ca reputatia este un "must" in conduita si in relatia cu partenerii sau cu furnizorii. Un Superbrand nu se va compromite, abdicand de la valorile reputationale, ceea ce ii va consolida imaginea si pozitia in piata pe termen foarte lung. Va deveni un reper si un model de urmat.Noi, agentia BDR Associates, administram si coordonam acest program, conform unei metodologii aplicate universal, apoi comunicam rezultatele pe diverse canale inclusiv prin Gala cu care se incheie fiecare editie. Nu intervenim niciodata in etapele care conduc la acordarea statutului de Superbrand unui brand sau altul. El reiese strict din rezultatele cercetarii si din etapele de jurizare. Toate brandurile devenite eligibile pentru statutul de Superbrands sunt listate nominal in cartea Superbrands. Interventia noastra importanta este in selectarea institutului de cercetare, in formarea juriului si in invitarea unor branduri reprezentative pentru diverse industrii sau domenii sa isi spuna povestea in carte, acordandu-le astfel si trofeul Superbrands. Este un parcurs de aproximativ un an de zile, uneori chiar mai lung, pentru ca lucram laborios.Sunt branduri noi care au investit mult in cultura de branding, in comunicare, au devenit vizibile si credibile si au intrat in universul Superbrands. Sunt insa si branduri care "locuiesc" in acest univers in fiecare editie, as aminti aici Borsec, Orange, Raiffeissen, Helpnet, Artmark, DHL, Catena, sau Mobexpert, printre prezentele care nu se dezmint reputational si se mentin pe podium.Iata de ce am ales sa numim gala din acest an "Regatul brandurilor", cu o trimitere clara la incarcatura de noblete pe care o primeste orice brand, atunci cand promoveaza valori. In acelasi timp ne-am gandit la cei 100 de ani de la Marea Unire si am dedicat gala acestui moment istoric, celebrand simbolic, cateva dintre brandurile centenare ale Romaniei care s-au nascut acum un secol sau cu mult inainte si au evoluat odata cu istoria noastra ca popor, fie ca sunt stalpi institutionali ai economiei si ai statului roman, precum Banca Nationala sau CEC Bank, fie ca sunt repere ale unei epoci bogate din punct de vedere cultural, cum este Casa Capsa, locul de intalnire al elitelor literare de la inceputul secolului XX sau au evoluat odata cu stilul de viata si ma refer aici la apele minerale Borsec, la centenarele crame Purcari, din Basarabia si la Rhein Azuga, dar si la Houbigand Quelquefleurs, parfumul admirat de Regina Maria.Am privit in aceasta editie din perspectiva unui trecut remarcabil, unui prezent performant datorita brandurilor care misca Romania in viitor, dar si unui prezent cu aspecte dureroase, ce trebuie indreptate prin investitii responsabile, daca vrem sa consolidam piata, sa dezvoltam Romania. Cel mai potrivit mesager al acestor lucruri pe care trebuie sa le privim in fata a primit recunoastere onorifica la Gala Superbrands: exceptionala echipa de productie a emisiunii "Romania, te iubesc!" din cadrul Stirilor PRO TV.Reputatia este un criteriu din ce in ce mai admirat in Romania. Este in acelasi timp un statut necesar pentru consolidarea increderii publicurilor in valorile oferite de branduri indiferent de mediul in care el evolueaza. Prin urmare cultura de branding are un mare viitor. Creativitatea industriei de comunicare din Romania este nelimitata, deci brandurile au in agentii un sprijin solid pentru a comunica valori si a construi pe mai departe, sau a mentine statutul de Superbrand deja castigat. Ne asteptam ca anul 2018, cu imensa sa incarcatura istorica, sa apropie foarte mult domeniul brandingului de reputatie, cu trimitere la imaginea de tara. Brandurile, oriunde in lume, reflecta puterea unei piete si calitatea vietii oamenilor. In 2018, brandurile vor vorbi probabil ceva mai mult decat de obicei despre contributia lor uriasa la progresul Romaniei. Ne bucuram, ca agentie de comunicare strategica, sa fim parte din acest demers decisiv pentru viitorul nostru, aici, in Romania.