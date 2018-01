AmCham  - 25 de ani de impact in Romania, prin sustinerea consultarii intre mediul public si privat, pentru dezvoltarea Romaniei

Articol sustinut de Superbrands

Peste 100 de documente de pozitie, scrisori cu recomandari inaintate autoritatilor;

Peste 137 de intalniri de lucru, evenimente cu reprezentanti ai factorilor de decizie;

Peste 60 de evenimente de afaceri pentru comunitatea AmCham;

Aproximativ 2000 de participanti din randul membrilor la reuniunile grupurilor de lucru.



Afilierea la AmCham Romania nu este conditionata de statutul de companie/investitie americana.

AmCham Romania a fost unul dintre promotorii conceptului de responsabilitate corporativa, incurajand prin programe speciale derulate in parteneriat cu ARC Romania implicarea companiilor in comunitate, si rescunoscand eforturile acestora prin intermediul eveniementului anual de premiere Gala Oameni pentru Oameni.

Sub auspiciile AmCham Romania functioneaza Curtea Internationala de Arbitraj-Bucharest International Arbitration Court - BIAC, oferind comunitatii de afaceri o alternativa independenta, profesionista de solutionare a disputelor comerciale.



Misiunea AmCham Romania este de a oferi membrilor sai o platforma profesionista de interactiune, colaborare, schimb de bune practici si promovare in scopul dezvoltarii afacerilor si legaturilor comerciale, precum si de a reprezenta interesele de afaceri ale companiilor afiliate, pe subiecte de interes comun, in relatia cu autoritatile romane.In prezent, cele peste 430 de companii americane, multinationale si romanesti membre ale comunitatii AmCham Romania, fac posibila implicarea AmCham in promovarea prioritatilor economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Guvernanta Corporatista, Concurenta si Ajutor de Stat, Educatie, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Achizitii Publice si Parteneriat Public-Privat, IT, Infrastructura, Mediu, Piata Muncii, Piata de Capital, Macroeconomie, Real-Estate si Turism.Prin eforturi sustinute de-a lungul a 25 de ani de activitate, AmCham Romania a contribuit la procesul de modernizare si imbunatatire a cadrului legislativ si fiscal din Romania, prin expertiza membrilor pusa la dispozitia decidentilor, prin promovarea celor mai bune practici in domeniu utilizate la nivel international si prin recomandarile de masuri necesare pentru cresterea competivitatii economice a Romaniei.Titlurile principalelor puncte de vedere exprimate public in cursul anul trecut sunt o buna sinteza a agendei AmCham:Valorile de integritate, profesionalism, transparenta si obiectivitate care au ghidat activitatea organizatiei in toate aspectele sale, au contribuit la increderea si reputatia de care AmCham se bucura in randul membrilor, a comunitatii de afacerii in general, dar si in randul decidentilor si partenerilor de dialog.O abordare constructiva si echilibrata si o agenda orientata spre dezvoltarea economiei romanesti au consolidat pozitia de lider a AmCham in mediul asociativ, precum si relevanta de-a lungul timpului, chiar si in contextul numeroaselor schimbari pe care organizatia le-a traversat in cei 25 de ani de prezenta in Romania.Pentru companii, afilierea la AmCham reprezinta o expresie a angajamentului si responsabilitatii fata de calitatea climatului investional in care activeaza, precum si fata de contributia la evolutia socio-economica a Romaniei in ansamblu.Conexiunea cu mediul de afaceri international este asigurata prin acreditarea AmCham Romania de catre Camera de Comert a SUA, si afilierea la reteaua europeana a Camerelor de Comert Americane. In plan intern, AmCham Romania se bucura de buna colaborare institutionala cu Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, si face parte din platforme de consultare precum Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei alaturi de organizatii partenere din mediul asociativ care urmaresc obiective comune.Camera de Comert Americana in Romania este o asociatie independenta, apolitica, non-profit, ce functioneaza confrom legislatiei romanesti in vigoare. Adunarea Generala a Membrilor deleaga conducerea organizatiei membrilor Consiliului Director, alesi pentru un mandat de doi ani. Consiliul Director implementeaza agenda AmCham cu sprijinul echipei conduse de Directorul Executiv.Pe scurt, activitatea AmCham intr-un an poate fi sintetizata in:Stiati ca:Pentru mai multe informatii despre AmCham Romania va invitam sa consultati www.amcham.ro