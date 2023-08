Parteneriat media Sâmbătă, 12 August 2023, 11:33

Ieri, 11 august 2023, a început oficial ce-a de-a 12-a ediție Summer Well - un festival ca o vacanță. Ca în fiecare an, acesta se desfășoară la doar 30 de minute distanță de București, pe Domeniul Știrbey. Un loc care pentru următoarele 3 zile este transformat complet! Pe lângă frumusețea naturii și a lacului, au apărut o serie de atracții culturale și artistice, printre care și 5 scene ce vor găzdui peste 30 de artiști locali și internaționali.

Summer Well 2023 Foto: Summer Well

Cu o primă zi de festival sold out, Summer Well a creat un început de poveste. Zeci de mii de persoane au contribuit în a crea o atmosferă unic de superbă, unde libera exprimare, încrederea de sine, relaxarea și distracția au fost elemente esențiale.

Pe lângă creativitatea stilistică ce putea fi observată la tot pasul, am fost complet cuceriți de apariția Florence + The Machine. Farmecul versurilor, apariția scenică și ritmurile melodioase au acaparat și fermecat pe oricine se afla pe Domeniul Știrbey în acel moment. Un concert care a oprit timpul - exact acesta este modul în care am descrie ceea ce s-a întâmplat în seara de vineri la Summer Well. Însă, nici ceilalți artiști prezenți pe Main Stage nu au fost mai prejos - Tom Grennan cu vocea lui cuceritoare, Cassia cu prezența playful, Temples cu versurile îndrăznețe și Baby Queen cu prezența feminină puternică.

De asemenea, ar fi păcat să nu menționăm măcar ce s-a întâmplat la celelalte scene. Wiiings Stage a avut drept laitmotiv celebrarea hip-hop-ului oldschool și new cu ajutorul băieților de la CTC, Hidden Tracks ne-a introdus unor artiști români de senzație, LVX Machina și + SHE +, iar la Afterparty Stage cei de la Totally Enormous Extinct Dinosaurs au jonglat cu beat-uri electronice până aproape de răsărit.

După o astfel de primă zi, suntem nerăbdători să descoperim ce se va întâmpla astăzi și duminică. Ne însoțești și tu de data asta?

Despre Summer Well:

Mai mult decat un festival de muzica, Summer Well este o intreaga experienta ce va avea loc in perioada 11-13 august 2023, intr-o locatie unica, ce ne este casa inca de la inceput, Domeniul Stirbey din Buftea. In 2023, Summer Well va sarbatori 12 ani de la infiintare. Pe langa cele 4 scene, festivalul va avea instalatii de arta, zone de mancare si batura, de relaxare si alte activitati.

