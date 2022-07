Parteneriat media Luni, 04 Iulie 2022, 11:44

​2022 este clar o editie de neratat! La doar 30 minute distanta de Bucuresti, pe 24 de hectare de padure vor urca peste 30 de artisti in 3 zile de festival, pe 4 scene amplasate pe Domeniul Stirbey.

Summer Well-sold out Foto: Summer Well

Ceea ce preconizam inca de la primele anunturi de artisti s-a intamplat: Summer Well este primul eveniment muzical din Romania SOLD OUT anul acesta.

Iar vestile bune continua pentru cei care si-au achizitionat deja biletul: Blu DeTiger, Dylan Fraser si Jadu Heart vor face parte din line up-ul scenei principale, alaturi de Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Jungle, Future Islands, Inhaler, Channel Tres, Alice Merton, Roosevelt, Self Esteem, Sad Night Dynaminte, Lea Porcelain si Hayes & Y.

Mai mult de atat, ritmul, flow-ul si beat-urile revin pentru al patrulea an consecutiv la Summer Well cu un line-up dedicat exclusiv scenei de hip- hop & trap.

Artistii care vor urca pe Wiiings Stage powered by Red Bull sunt: GoldLink, Killa Fonic, Tkay Maidza, Amuly si Suie Paparude – cu un show in exclusivitate la Summer Well, ce aniverseaza 30 de ani de existenta.

Nu in ultimul rand, scena de after party va prinde viata dupa incheierea concertelor de la scena principala, cu Flight Facilities, Digitalism si Bob Moses.

Pentru a fi la curent cu noutatile evenimentului, descarca aplicatia de mobil Summer Well disponibia in Google Play si App Store.

