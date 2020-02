[P] 10 profesori olandezi de la Saxion University of Applied Science vin la București luna aceasta. Modelul științelor aplicate explicat tinerilor interesați de studii în Olanda

Olanda este renumită pentru implementarea și dezvoltarea acestui sistem educațional. De altfel, una dintre cele mai prestigioase universități din Olanda se numește Saxion University of Applied Sciences și pregătește peste 27000 de studenți care se vor conecta direct la câmpul muncii atât în timpul facultății, cât și după absolvire. Cei interesați de modelul educațional olandez pot avea un prim contact cu acesta chiar la București, pe 16 februarie. O echipă de profesori de la Saxion Univeristy of Applied Sciences va fi prezentă în România, pentru a-i introduce pe viitorii studenți în atmosfera și ritmul de lucru al universității olandeze. Sesiunea va avea loc la Hotel Sheraton, iar programul cursurilor de prezentare poate fi consultatModelul educațional al științelor aplicate dezvoltat în Olanda este unul extrem de performant, în ceea ce privește traseul profesional al tinerilor, după absolvire. Aceștia ajung să pună în aplicare încă din timpul facultății noțiunile acumulate ori în laboratoarele universității, ori direct în companii din domeniu. Astfel, la finalizarea facultății, conectarea la mediul muncii se face natural, iar angajarea se face imediat în domeniul pentru care studenții s-au pregătit.Profesorii din Olanda care vor susține prezentări la București sunt specializați pe următoarele domenii de studiu: Electrical & Electronic Engineering, Applied Computer Sciences, Creative Media & Game Technologies, Tourism Management, Hotel Management, International Human Resource Management, International Business, International Finance & Accounting, Fashion & Textile Technologies, Software Engineering. Practic orice viitor student interesat de oricare dintre aceste domenii va putea accesa informații direct de la profesorii prezenți la București, pe 16 februarie. După sesiunile de prezentare, participanții vor putea avea și discuții personale cu reprezentanții Saxion, dar și cu consultanții educaționali IntegralEdu. Pentru participare, cei interesați se pot înscrie onlineSaxion University of Applied Sciences este amplasată în partea de est a Olandei, având campusuri în trei orașe. Universitea își are originile în timpul anului 1875. Scopul universității este de a oferi un mediu și o atmosferă internațională, potrivite pentru procesul de învățare și modul de viață al tinerilor.Saxion are în prezent parteneriate cu alte instituții educaționale și companii din întreaga lume, cu care dezvoltă programe combinate și facilitează activitățile de internship și angajare. Toate laboratorele universității sunt ultra dotate cu tehnologie de ultimă oră care permite punerea în aplicare a teoriei acumulate și a ideilor inovative. Spre exemplu, unul dintre cele mai moderne laboratoare la nivel mondial este cel de mecatronică. Aici se testează și se construiesc dispozitive robotice pentru sectorul medical sau industrial. Un alt laborator de tehnologie înaltă este cel dedicat construcției de materiale ultra ușoare. Aici studenții au posibilitatea să testeze și să lucreze cu materiale compozite specifice industriei aerospațiale.Alte laboaratoare ultra dotate sunt cel de printing 3D, design, nanotehnologie, realitate augmentată, energie bio, textile. De asemenea, la Saxion University of Applie Sciences există chiar și un laborator dedicat tinerilor unde se studiază și se pun în aplicare inovații prin intermediul jocurilor LEGO. Profesorii din cadrul LEGO Education Innovation Studio îi pregătesc pe copiii cu vârste între 8 și 14 ani să ia contact cu inovația tehnologică.