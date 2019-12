[P] Oxford International College, unul dintre cele mai prestigioase licee britanice, organizează sesiuni educaționale demonstrative la București și Constanța

Când alegerea domeniului de studiu și a universității încep să producă bătăi de cap, un sfat avizat, venit din partea unui consultant educațional este exactceea ce trebuie pentru o familie aflată într-o astfel de situație.Tocmai pentru a veni în întâmpinarea unor astfel de probleme, IntegralEdu, Consultantul numărul 1 pentru studii în străinătate, îi găzduiește în luna decembrie pe reprezentanții de la Oxford International College, pentru două sesiuni demonstrative de pregătirea admiterii la universități internaționale de top. Sesiunile se vor desfășura în București și Constanța și au ca scop informarea și familiarizarea elevilor și părinților cu privire la studiile liceale de elită, la pregătirea și la desfășurarea unui proces de admitere în cadrul unei universități internaționale de top.

Evenimentele vor avea loc în data de 14 decembrie în București și 15 decembrie în Constanța. Acestea vor fi structurate în două părți, respectiv prezentarea informațiilor relevante, urmată de realizarea a două sesiuni demonstrative cu privire la pregătirea admiterii în cadrul universităților internaționale de top, în același mod în care sunt pregătiți elevii care studiază în cadrul liceului Oxford International College.este parte din Oxford International EducationGroup, un furnizor de educație privat, acreditat, care înglobează colegii internaționale(licee de elită, universități)și centre de limbă engleză din Marea Britanie și America de Nord. Cursurile asigură pentru aproximativ 50.000 de elevianual din Marea Britanie și din străinătate obținerea unui viitor academic de succes, prin pregătirea constantă și adaptată a procesului de admitere în cadrul universităților internaționale de top. Oxford International a dezvoltat relații puternice cu consultanți în educație din întreaga lume și oferă programe educaționale de cel mai înalt nivel, recunoscute de întreg mediul academic la nivel mondial.Oxford International College este liceul numarul 1 in Marea Britanie in clasamente, elevii acestuia obținând, în proporție de 92,1%, cele mai mari calificative, respectiv A și A*la examenele finale A-levels. De asemenea, Oxford International College este liceul la care toți elevii primesc an de an oferte educaționale din partea universităților din cadrul Russel Group, Oxford și Cambridge fiind cele mai populare opțiuni în procesul de aplicare.Modurile în care elevii își pot petrece vacanțele au devenit extrem de variate, însă, ultimele tendințe situează taberele internaționale educaționale pe primul loc în topul preferințelor elevilor. Tot Oxford International organizează an de an tabere educaționale care combină activitățile educative și pregătirea suplimentară în anumite domenii cu numeroase modalități de relaxare și activități de grup.Spre exemplu, programul Young Professionals USA este ideal pentru elevii interesați să urmeze o carieră în drept sau diplomație, fie pentru țara de origine sau pentru o agenție internațională, precum Națiunile Unite (ONU). În clase organizate cu maxim 11 elevi, predarea este bazată pe teorie combinată cu sesiuni practice. În fiecare săptămână, studenții merg într-o excursie de tip „study in action”, spre o destinație care are legătură cu cariera aleasă.Evenimentul din București va avea loc pe 14 decembrie, la hotel Sheraton (11:00 – 12:30), iar cel din Constanta pe 15 decembrie, la hotel Ibis (14:00 – 15:30). Mai multe detalii si inscrieri se pot gasi si face pe pagina evenimentelor sau direct la Raluca Niculae, IntegralEdu,