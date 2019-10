[P] Află cum poți deveni unul dintre viitorii lideri ai industriei ospitalității chiar de la reprezentanții universităților elvețiene de top, care vin la București

Astfel, industria ospitalității se bucură de cea mai rapidă creștere din lume, estimându-se că turismul internațional va crește cu o medie de 4,1% până în 2020, adică un total de 1,6 miliarde de turiști. Dezvoltarea industriei va duce la o creștere exponențială a locurilor de muncă.Conceptul de „ospitalitate” (eng. hospitality) cuprinde ansamblul principiilor și serviciilor din domeniul hotelier, care au ca scop final satisfacerea clienților din industria turismului, management și business internațional.Industria ospitalității are un fundament puternic în Elveția, unde s-au dezvoltat centre universitare cu reputație mondială. Este și cazul Swiss Education Group (SEG), un concern educațional universitar fondat în 1982, din care fac parte cinci instituții universitare cu profil turistic.Educația în universitățile de profil din Elveția are o abordare practică. Filosofia profesorilor universitari este că poți învăța ceva la nivel academic, dar, pentru a atinge perfecțiunea și a înțelege cu adevărat cum funcționează lucrurile, trebuie să și practici ceea ce înveți. Cursurile cuprind teorie, dar întotdeauna este inclusă și componenta practică.Calitatea înaltă a studiilor și reputația internațională a industriei ospitalității predate în Elveția aduc împreună nu mai puțin de 61 de naționalități diferite de studenți, care beneficiază de un mediu excelent de învățare și în afara sălilor de clasă, prin internship-uri, masterclass-uri, activități de weekend și activități de relaxare.Excelența în turism, ospitalitatea, gastronomia și atenția la detalii sunt principiile de bază în universitățile din Elveția, însă perfecționismul educației nu exclude atmosfera de familie, mulți dintre studenți văzându-și colegii ca pe familia lor din Elveția.Un aspect important al studiilor în domeniul ospitalității, în Elveția, este efectuarea stagiilor de practică.„Un aspect fundamental al studiilor la Swiss Education Group este combinația dintre cunoștințele teoretice de cel mai înalt nivel, de care are nevoie un lider de mâine și experiența practică. O cheie pentru un absolvent de succes vine și din experiențele practice pe care le primește în viața reală – toți studenții trebuie să facă două internship-uri de-a lungul studiilor”, a declarat Tarek Kouatly, reprezentant SEG.Industria ospitalității este una dintre cele mai expansive și mai diversificate industrii, astfel că nu vei fi niciodată limitat în căutarea unui job, iar diploma obținută în domeniul ospitalității îți oferă acces la o serie de poziții înalte, în diferite ramuri.Studiile în domeniul ospitalității te vor duce oriunde în lume. Poți lucra într-un hotel boutique dintr-un oraș mic, poți administra un lanț hotelier sau să gestionezi un local pe o plajă exotică. Ai libertatea de a alege stagii de practică internaționale în întreaga lume, apoi îți poți alege job-ul oriunde, în prezent fiind aproximativ 112 000 000 angajați în domeniul ospitalității, număr în continuă creștere.Ospitalitatea va crea peste 80 de milioane de noi locuri de muncă în următorii zece ani, ceea ce înseamnă că nu numai că este în continuă dezvoltare, ci oferă și un mediu de lucru foarte de sigur. Este estimat că până în 2026, unul din nouă locuri de muncă va fi în sectorul turismului și al ospitalității.Cu peste 89% dintre absolvenți deținând poziții de management în mai puțin de 5 ani de la absolvire, universitățile care fac parte din SEG, prin abordarea practică și pregătirea academică riguroasă, îți oferă avansul de care ai nevoie pentru a transforma job-ul într-o carieră de succes la nivel internațional. SEG este o excelentă rampă de lansare în domeniu, cu parteneriatele sale internaționale de prestigiu: Accor Hotels, Four Seasons, Marriott, Hilton, Emirates, Armani și mulți alții.Poate fi dificil să ajungi la informații corecte și să obții un parcurs clar de urmat pentru a ajunge unde îți dorești. De accea, Swiss Education Group vine în România pentru a organiza workshop-uri de informare adresate tuturor celor interesați să urmeze programe de licență, master, junior summer camps sau professional courses în International Business, Tourism Management, Hospitality Management, Event Management sau Arta Culinară. Evenimentele vor fi susținute de Tarek Kouatly, Head of Marketing and Development, Swiss Education Group, alături de consultanții IntegralEdu, reprezentanții oficiali ai grupului SEG în România.În cadrul evenimentelor vor fi prezentate detaliat universitățile membre SEG și programele de studiu pe care le oferă. Participanții vor înțelege ce anume și cum studiază studenții români și internaționali în aceste universități și vor afla care sunt posibilitățile de carieră și dezvoltare din timpul studiilor și după absolvire.Descoperă arta ospitalității și află cum poți deveni unul din viitorii lideri ai industriei ospitalității, praticipând gratuit la unul dintre evenimente –. Te poți înscrie online, aici pe pagina evenimentului , sau direct la consultantii IntegralEdu