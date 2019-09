[P] Studiile în afara țării, devin fenomen de masă. Mii de tineri sunt așteptați la World Education Fair în această toamnă

Potrivit consultanților educaționali, numărul elevilor care aleg să studieze în străinătate crește cu peste 10% anual (din statistica IntegralEdu), fie că vorbim de studiile universitare sau de cele liceale sau gimnaziale. Sondajele în rândul familiilor care aleg educația în afara țării arată că unul dintre motivele principale care stă la baza acestei tendințe este legat de accentul pus pe „practică” în programele de studii internaționale, în comparație cu sistemul autohton. Alți factori care determină creșterea masivă a interesului sunt legați de programa școlară conectată la piața muncii, dar și posibilitatea efectuării unor stagii de practică, cu ajutorul sprijinului oferit de facultăți.„Instituțiile de învățământ preuniversitare și universitare au un sistem prin care elevii pun în practică tot ceea ce învață, prin intermediul proiectelor. Este vorba de tehnici de învățare ce îi antrenează pe elevi în întregul proces, dar și de oportunitățile pe care le oferă facultățile, de exemplu, de a efectua stagii plătite într-o companie. Elevii și studenții nu sunt copleșiți de informații brute, ci sunt ajutați să se dezvolte pe toate planurile și să își contureze singuri drumul educațional și profesional. Toate aceste elemente contribuie la ușurința de a găsi un loc de muncă, ulterior”, explică Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.La World Education Fair participă anual zeci de instituții de învățământ care prezintă oferte de studii internaționale pentru toate categoriile de vârstă. Oportunitățile educaționale se adresează atât părinților cu copii mici, cu vârste chiar și de 4 ani, viitorilor studenți, dar și celor care vor să își completeze studiile universitare, tinerilor profesioniști.În cadrul târgului vor fi prezentate mii de programe de tabere în străinătate, care se vor adresa copiilor, dar și adolescenților și tinerilor studenți. Și aici discutăm atât de tabere recreative, dar și tabere educaționale, în care se pune accentul pe dezvoltarea anumitor calități personale și de limbă, împreună cu familiarizarea cu mediul academic pe care îl adolescentul îl va accesa după terminarea liceului.Destinațiile acestora cuprind țările din Europa, dar și țări mai îndepărtate, precum Australia, Canada, SUA. Pe primul loc în topul destinațiilor preferate rămâne Marea Britanie, urmată de Olanda.La WEF vor fi prezente și instituții de învățământ preuniversitar. Viitorii liceeni și părinții acestora se vor întâlni cu reprezentanții unor instituții prestigioase de tip boarding (internat) sau college (colegii) din străinătate și vor avea îndrumarea acestora și a consultanților IntegralEdu, pentru a alege programul de studiu și destinația potrivite. Totodată vor fi disponibile și burse de studii, care pot ajunge să valoreze până la 50% din taxa de școlarizare.Mulți oameni încă asociază studiile în străinătate cu ideea costurilor ridicate, ce le depășesc bugetul, însă faptul că din ce în ce mai mulți tineri studiază în afară, dovedește faptul că studiile internaționale devin tot mai accesibile. În prezent, sunt disponibile burse și împrumuturi, atât pentru studiile universitare, cât și pentru cele postuniversitare, unele dintre acestea putând fi rambursate odată ce absolventul se angajează. În plus, studenții se pot angaja încă din timpul facultății sau pot alege să facă stagii de practică plătite, reușind astfel să acopere o parte din cheltuieli.Cei care sunt interesați de burse de studii și împrumuturi studențești vor găsi la WEF toate informațiile necesare.„Pentru tinerii și părinții care vor să afle ce presupun cu adevărat studiile în străinătate, noi venim la WEF cu toate informațiile necesare și cu experiența celor 27 de ani de activitate în educația internațională. În România, am ajutat mii tineri români să ajungă la instituțiile de învățământ internaționale cele mai potrivite, pentru ca mai departe să își găsească joburile visate”, precizează Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu. WEF va debuta cu cea de-a XXXI-a ediție la Iași, pe 27 septembrie, la Hotel Internațional. Pe 28 – 29 septembrie se va desfășura la București, la Hotel Radisson Blu, iar luni, pe 30 septembrie, la Timișoara, la Hotel Timișoara. WEF se va încheia la Hotel Ibis din Constanța, pe 2 octombrie. Orarul de desfășurare a târgului în fiecare oraș îl vedețiParticiparea la eveniment este gratuită și se face pe bază de înregistrare online IntegralEdu este cel mai important consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în SUA, cu birouri de consultanță în București, Constanța, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 27 de ani în oferirea de informații elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Pentru mai multe informații puteți accesa www.integraledu.ro și pagina de FB