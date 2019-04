VIDEO REPORTAJ Dilema tinerilor români: un credit pentru studii în străinătate sau o carieră în tară? ”Avantajul e că știm să improvizăm și să facem inginerii românești”

Într-o zi, ei ar putea schimba România. Sunt printre cei mai inteligenți tineri din țară. Împreună cu profesorii lor, au creat roboți inteligenți și vor reprezenta țara noastră la concursurile internaționale. Ce vor face mai departe? Sunt atrași de mirajul străinătății și își doresc să meargă în altă țară ”măcar pentru a căpăta experiență. Poate, într-o zi, se vor întoarce acasa...””M-am gândit de multe ori să plec în străinătate, la facultate, dar nu am găsit un avantaj atât de mare încât să merite să plec ,de la început, cu un credit de 30-40.000 de euro, pe care trebuie să îl plătesc. Este o sumă destul de mare și nu merită” - consideră Ionut Duiu, unul dintre liceeni din Târgu Jiu, membru al echipei de robotică care, anul trecut, a adus România în semifinalele concursului internațional din SUA.





”Partea financiară este un aspect foarte important pentru tinerii din România. Dacă nu ai bani, nu poti să te afirmi, din păcate. Am aplicat la cinci facultăți din Marea Britanie, am fost acceptat a patru și încă aștept răspuns de la următoarea. Am vrut să plec, pentru că simt nevoia de o schimbare. Acolo sunt mai multe oportunități și mă pot afirma mai ușor, susține Vlad Udrescu, elev în clasa a XII-a.Eu sunt dinTârgu Jiu. Am avut o viață destul de simplă și monotonă. Nu sunt atâtea activități ca în orașele mari precum Cluj, Timișoara, București. Să locuiești într-un oraș de provincie, chiar ar putea fi un handicap pentru majoritatea tinerilor. De exemplu, la noi în oraș nu există niciun eveniment în care te poți dezvolta, Singura activitate, în principal este școala, după care ajungi acasă, faci ceva teme și te culci. În cel mai bun caz, ieși în oraș la un suc cu prietenii și asta e tot ce poți face”Ionuț a povestit cât de mult a fost impresionat atunci când a ajuns în Statele Unite. ”Experiența mea acolo a fost …wow! De când am aterizat, am rămas surprins de mărimea aeroportului. Faptul că era metrou în aeroport pe mine m-a șocat. La noi, în Târgu Jiu, avem o singură linie de autobuze, deci, vă puteți da seama…eu stau chiar în centrul orașului, dar în 15 minute pot ajunge oriunde, în orice alt loc din oraș, oricât de aglomerat ar fi!”