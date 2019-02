[P] Experimentează studenția olandeză pentru o zi, în București

Majoritatea elevilor și studenților se confruntă cu o problemă generală – prea multă teorie și prea puțină practică, aceștia simțindu-se copleșiți de volumul mare de informație ce trebuie asimilată zi de zi, fără a avea o legătură evidentă cu experiența din viața reală. Secretul metodei olandeze de predare constă în echilibrul dintre acestea două, iar avantajele sunt nenumărate – informația se sedimentează mult mai bine, fiind reținută cu ușurință prin intermediul exercițiilor practice și al proiectelor, experimentând pe cazuri reale, pregătindu-i astfel pentru viitoarea experiență profesională.Una dintre universitățile celebre din Olanda este Fontys University of Applied Sciences , care a fost înființată în anul 1992 și este în prezent cea mai mare instituție de învățământ superior din țară. Numele universității Fontys provine de la cuvântul latin "Fons", care înseamnă "sursă". Fontys își propune să fie o sursă inepuizabilă de cunoaștere, inspirație, dezvoltare și inovație pentru studenții săi, oferind peste 30 de programe cu predare în limba engleză.Workshop-ul se adresează elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, care își doresc să experimenteze o zi din viața unui student din Olanda și să ia parte la activități de grup, menite să dezvolte capacitatea de analiză, spiritul de echipă și creativitatea.Participanții vor lucra sub îndrumarea profesorilor de la Fontys University of Applied Sciences, în echipe, care vor fi formate pe loc, în funcție de skillurile fiecăruia, pentru a se completa cât mai bine și pentru a învăța unii de la ceilalți.Elevii vor învăța să identifice, să descrie și să analizeze sumar o industrie specifică, dar și trendurile care pot influența companiile din acea industrie. Aceștia vor realiza o scurtă cercetare de piață ca parte a proiectului, în care vor identifica problemele unei companii și vor oferi posibile soluții sau sfaturi pentru obținerea sau menținerea succesului. Workshop-ul se va încheia cu susținerea proiectului, moment la care vor fi invitați și părinții și prietenii, iar cel mai bun proiect va fi premiat. Toți participanții vor primi diplome din partea Fontys University of Applied Sciences și IntegralEdu.Cristina de Borst – Cristescu este în present lector la Fontys University of Applied Sciences. S-a născut în România și a plecat în urmă cu 20 de ani pentru a studia, descoperindu-și între timp pasiunea pentru predare."Îmi iubesc studenții și fac tot posibilul pentru a-i ajuta să se dezvolte și să devină cea mai bună versiune a lor. De când am început să lucrez în cadrul universității, în 2012, am avut oportunitatea de a mă dezvolta mult mai mult, de a înceta să fiu un profesor tradițional și de a deveni un mentor în cadrul proiectului PBL. Dacă îți dorești să studiezi într-un mod non-convențional cu mentori open minded, inovativi, într-un mediu deschis, atunci te așteptăm să experimentezi o zi din studenția olandeză!"Silke M. Röttger este profesor în cadrul Fontys University of Applied Sciences din 2004 și, în timpul carierei, a locuit pentru 15 ani în țări precum precum Statele Unite, Suedia, Portugalia și Olanda."Învățăm doar cercetând și punând totul sub semnul întrebării. Cea mai mare pasiune a mea este să predau și să consiliez – să văd oamenii dezvoltându-se în timp ce încerc să îi încurajez să facă alegeri și greșeli, să ia decizii și să își asume responsabilitatea pentru propriul proces de dezvoltare. Cred cu tărie în învățarea pe tot parcursul vieții".Alex Ioan e student în cadrul universității Fontys, în al treilea an de studiu."Aspectul distinctiv al metodei olandeze de predare este definit de modul practic și provocator de a dobândi cunoștințe. Acest lucru este foarte valoros în zilele noastre, când oamenii trebuie să învețe să se adapteze rapid la schimbările impuse de progresele tehnologice. Dacă ești în căutarea unui mediu dinamic și multicultural, atunci alătură-te nouă!"Acum că te-ai hotărât să ieși din zona de confort și să experimentezi o zi din studenția olandeză, trebuie să știi că participarea la workshop este gratuită în limita locurilor disponibile și se face pe bază de înregistrare online AICI sau direct la consultantul educațional IntegralEdu. Workshop-ul se va desfășura în două serii, pe 16 și 17 februarie 2019, la Hotel Marshal Garden , București, sala Sapphire (parter), între orele 9:30 și 16:30.Sunt necesare câteva lucruri pentru participare, în afară de înscriere! Un laptop pe care să puteți lucra pentru proiect și un telefon mobil sau o tabletă pentru a filma partea de proiect a echipei voastre. Ah, și era să uităm: motivație și sete de cunoaștere!