[P] Experimentează studenția olandeză la București pentru o zi

Saxion University of Applied Science este una dintre cele mai prestigioase și cele mai mari universități din Olanda. Universitatea găzduiește peste 27.000 de studenți, de 89 naționalități diferite, iar peste jumătate dintre programele de studiu sunt în limba engleză. Saxion se bucură și de parteneriate cu alte instituții educaționale și companii la nivel mondial, facilitând programe de internship și angajare.La Saxion University of Applied Science , educația este orientată spre studenți, iar studiile sunt structurate astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe practice și să dispună de un plan de dezvoltare individuală.Primul modul este Workshop Creative Media and Game Technologies. Un joc de realitate virtuală, un videoclip interactiv pe YouTube, efecte vizuale în filme, aplicații cu caracteristici de realitate augmentată: au mai multe în comun decât credeți. Aceste produse sunt create de echipe care combină creativitatea cu tehnologia, depășind astfel limitele tehnologiei. Programul Creative Media and Game Technologies îți oferă tocmai această combinație. În primul an la universitate vei experimenta trei roluri pe care le întâlnești peste tot în domeniul profesional: artistul, designerul și inginerul, ca apoi să alegi rolul care ți se potrivește cel mai bine.Al doilea workshop cuprinde trei domenii: International Finance and Accounting, International Human Resource Management și International Business. Îți dorești să înțelegi mai bine economia la nivel internațional și să lucrezi în domeniu? Sau ești interesat să studiezi finanțe și contabilitate? Profesioniștii din domeniul financiar sunt solicitați în întreaga lume, într-o mare diversitate de sectoare și organizații: în retail, în industria prelucrătoare și în domeniul medical, precum și în bănci și firme de contabilitate. Tu vei fi linia de sprijin în deciziile legate de afaceri. Dacă alegi International Finance and Accounting, vei lucra pe proiecte orientate spre practică, internship-uri, vei participa la prelegeri ținute de invitați sau de lectori cu experiență ai Saxion University of Applied Science, mulți dintre aceștia activând în industrie.International Human Resource Management vizează dezvoltarea înțelegerii atât a comportamentului uman la locul de muncă, cât și a contribuției politicilor și practicilor privind resursele umane (HR) în eficiența organizațiilor. Diploma de licență acoperă toate domeniile esențiale ale managementului internațional al resurselor umane, cum ar fi psihologia, economia afacerilor, recrutarea de talente și managementul oamenilor.Vei dobândi cunoștințe despre comportamentul uman și vei învăța cum să utilizezi politici de resurse umane pentru a contribui la dezvoltarea organizațiilor.Dacă visezi la o carieră în afaceri internaționale și vrei să înveți cum să conduci afaceri în întreaga lume, atunci International Business este ceea ce cauți. Programul te pregătește pentru o poziție managerială într-un mediu de afaceri internațional. Vei lucra într-un mediu multicultural și vei învăța cum să devii un profesionist responsabil în afaceri, care într-adevăr poate face o diferență. În plus, încă din anul doi, vei face simulări de afaceri și vei avea posibilitatea să lucrezi direct cu companii.Al treilea workshop cuprinde Software Engineering, Electrical and Electronic Engineering și Applied Computer Science. La Software Engineering înveți să proiectezi și să dezvolți programe software: de la concept până la realizarea lor efectivă. Afli mai multe despre subiecte precum: programarea, bazele de date, internetul, aplicații web și mobile, securitate, rețelistică, dar și cum să le gestionezi managerial. Te poți specializa apoi în tehnologii Big Data, de exemplu.Electricitatea este peste tot, iar întrebuințările și aplicațiile sale sunt infinite. Toate aplicațiile electrice și electronice sunt proiectate, vândute și întreținute. Mulți oameni lucrează în acest domeniu și există multe locuri de muncă disponibile în acest moment. Cursul de 4 ani în Inginerie Electrică și Electronică la Saxion poate fi începutul unei cariere de excepție în acest domeniu.Îți poți imagina că dezvolți tehnologia pentru o mașină autonomă sau proiectezi un hexacopter pentru aplicațiile de gestionare a traficului? Atunci, programul Applied Computer Science este ideal pentru tine. Applied Computer Science implică tot ce ține de sistemele încorporate, adică sistemele de proiectare și programare care conțin un computer sau un microcontroler care nu este vizibil în exterior.Cel de-al patrulea workshop este despre Tourism Management și Hotel Management. Programul Tourism Management vizează problemele și dezvoltarea industriei, o lume în care totul se învârte în jurul antreprenoriatului, ospitalității și creativității. Vei lucra la cazuri de afaceri reale și vei învăța să recunoști oportunitățile, ținând cont atât de oameni, cât și de natură. Vei ști exact ce își doresc oamenii, cum să creezi cea mai bună experiență pentru ei și cum să oferi servicii în domeniul Hospitality.În cadrul programului Hotel Management, vei afla cum să conduci cu succes o companie din sectorul ospitalității ca antreprenor sau ca manager. Înveți să transformi nevoile și dorințele oaspeților în produse și servicii atrăgătoare și orientate către clienți, dar și să dezvolți atitudinea profesională necesară.va fi pe 24 noiembrie, la Hotel Novotel, București. Te poți înscrie online pe IntegralEdu la cursul sau cursurile la care dorești să participi, iar la final vei primi un certificat de participare, oferit de către oficialii universității.Saxion Experience Day nu este doar despre lecții demo, ci și despre relația student – profesor. Pe parcursul zilei, lectorii Saxion își vor aloca diferite intervale de câte 20 min pentru întâlniri individuale cu toți cei interesați să discute mai în profunzime detalii despre programul de studiu de interes, structura lui, despre internship-uri, perspectivele după absolvire sau orice alte detalii de interes pentru fiecare. Te poți programa direct la consultanții IntegralEdu sau în cadrul evenimentului, în funcție de programul predefinit al lectorilor.