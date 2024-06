SPORT - TENIS Sâmbătă, 08 Iunie 2024, 10:47

1

​Finala de la Roland Garros 2024 este surprinzătoare doar pe jumătate, prezența jucătoarei Jasmine Paolini în ultimul act reprezentând un cadou nesperat pentru tenisul italian. De cealaltă parte, Iga Swiatek este certitudinea de pe Chatrier, poloneza aflându-se în fața finalei cu numărul patru de la Paris (pe celelalte trei le-a câștigat).

Jasmine Paolini Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

>> CORESPONDENȚĂ DE LA PARIS. Omul care face spectacol de fiecare dată când intră pe terenul de tenis și două jucătoare sonore dau verdictul în privința Simonei Halep

Finala dintre Swiatek și Paolini va începe la ora 16:00 și va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport

Iga Swiatek, mare favorită în finala cu Jasmine Paolini de la Roland Garros 2024

Analiștii și experții din tenis vorbeau înainte de startul ediției din 2024 de la Roland Garros despre o finală Swiatek vs Sabalenka. Era de fapt o reeditare a ultimului act de la Madrid și Roma, turnee care spun multe despre forma jucătoarelor înainte de prezența în complexul de la Porte d'Auteuil.

Pe jumătate, socoteala de acasă s-a potrivit cu cea din târg: Swiatek a ajuns în marea finală, iar singurul punct important de cotitură a fost meciul din turul al doilea cu Naomi Osaka: a revenit de la 2-5 în decisiv.

Sabalenka nu a apucat însă să joace finala de la Paris, cel mai bun rezultat rămânând în continuare semifinala de anul trecut.

Calificarea sportivei Jasmine Paolini a reprezentat o mare surpriză chiar și pentru jurnaliștii italieni prezenți în număr mare la Roland Garros.

Dacă ne uităm la cifrele celor două jucătoare care se vor întâlni sâmbătă în finala de pe Chatrier, vom vedea că sunt multe capitole unde echilibrul domină. Cel puțin separat, vom vedea ce va fi în ultimul act.

Statisticile surprinzătoare care ar spune că am putea avea o finală echilibrată între Swiatek și Paolini

Per total, Iga are doar cu cinci lovituri câștigătoare mai mult decât Jasmine (145-140), la punctele câștigate pe al doilea serviciu avem 68-67 pentru poloneză, la punctele câștigate de la fileu este 48-47 pentru lidera WTA, la capitolul viteză medie de pe forehand avem 119 km/h vs 118 km/h, iar la viteza medie de pe backhand avem 113 km/h vs 112 km/h.

Sunt cifre care ar indica echilibru cel puțin teoretic. Realitatea din teren ar putea fi însă cu totul alta. Iga are o experiență net superioară, știe cum să câștige titluri pe Chatrier (are deja trei), este deja la a cincea finală de Grand Slam din carieră (le-a câștigat pe toate cele patru jucate).

De cealaltă parte, Jasmine se află pentru prima dată în carieră atât de puternic în lumina reflectoarelor și rămâne de văzut cum va putea gestiona presiunea fantastică dată de o finală majoră.

Pe de altă parte, nu are nimic de pierdut, toate așteptările mergând către rivala din ultimul act.

Swiatek vs Paolini la Roland Garros 2024

Lovituri câștigătoare: 145 vs 140

Ași: 6 vs 5

Erori neforțate: 95 vs 151

Puncte câștigate cu primul serviciu 154 vs 187

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 68 - 67

Puncte câștigate de la fileu: 48 - 47

Puncte de break câștigate: 28 - 37

Puncte câștigate de la retur: 182 vs 232

Duble greșeli: 4 - 11

Timp petrecut pe teren până la finală: 8 h 50 min vs 9 h 58 min

Viteza medie pe primul serviciu: 178 km/h vs 153 km/h

Viteza medie pe cel de-al doilea serviciu: 137 km/h vs 124 km/ h

Viteza medie pe forehand: 119 km/h vs 118 km/h

Viteza medie pe backhand: 113 km/h vs 112 km/h

Swiatek vs Paolini: 2-0 în meciurile directe

2022, US Open: 6-3, 6-0 pentru Swiatek

2018, Praga: 6-2, 6-1 pentru Swiatek

Iga Swiatek vs Jasmine Paolini

Locul WTA: 1 vs 15

Ani: 23 vs 28

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii / înfrângeri în carieră: 237 / 56 vs 96 / 101

Locul nașterii: Varșovia vs Castelnuovo di Garfagnana (Italia)

1,75 metri vs 1,62 metri

Bani câștigați în carieră: 28,876,512 € vs 4,101,636 €

Traseul jucătoarei Iga Swiatek până la finala Roland Garros 2024

Turul I: 6-1, 6-2 cu Jeanjean

Turul II: 7-6(1), 1-6, 7-5 cu Osaka

Turul III: 6-4, 6-2 cu Bouzkova

Optimi: 6-0, 6-0 cu Potapova

Sferturi: 6-0, 6-2 cu Vondrousova

Semifinale: 6-2, 6-4 cu Gauff

Traseul jucătoarei Jasmine Paolini până la finala Roland Garros 2024

Turul I: 6-3, 6-4 cu Saville

Turul II: 6-4, 7-6(6) cu Baptiste

Turul III: 6-1, 3-6, 6-0 cu Andreescu

Optimi: 4-6, 6-0, 6-1 cu Avanesyan

Sferturi: 6-4, 4-6, 6-4 cu Rybakina

Semifinale: 6-3, 6-1 cu Andreeva

„Toată lumea crede că Iga este mare, mare favorită. Dar Paolini se deplasează foarte bine, lovește puternic și are un forehand incredibil de bun, cu efect, așa că Swiatek ca avea de înfruntat un stil diferit de joc în finală. Știm că va avea încredere pe Philippe-Chatrier, dar cred că ar putea fi o finală mai strânsă decât pare pe hârtie” - Mats Wilander, expert Eurosport.

„Paolini trebuie să creadă că are o șansă. Meciul este clar în favoarea lui Swiatek după felul în care a jucat. Este extrem de greu de jucat împotriva ei pe zgură, însă Paoloni a jucat și ea excepțional în acest an.

A ajuns în finală și nu are nimic de pierdut, doar enorm de câștigat. Trebuie să accepte provocarea și să dea tot ce are mai bun” - Tim Henman, expert Eurosport.

Iga Swiatek signe sa 20ème victoire consécutive à Roland-Garros \uD83D\uDC4A



Découvrez les chiffres du jour \uD83D\uDC49 https://t.co/deskrPZpde#RolandGarros pic.twitter.com/1r7dJaq4ms — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024