Novak Djokovic l-a învins dramatic pe Francisco Cerundolo și s-a calificat în sferturi la Roland Garros 2024, dar campionul en-titre de la Paris s-a accidentat la genunchiul drept și spune că nu știe dacă va putea juca împotriva lui Casper Ruud.

Novak Djokovic Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

>> Novak Djokovic, calificare fantastică în sferturile Roland Garros - Revenire impresionantă a liderului ATP

Novak Djokovic, accidentat la genunchi: „S-a întâmplat din cauza terenului. Organizatorii ar trebui să aibă mai multă grijă. Mă gândeam să renunț”

Încă lider al clasamentului ATP, Nole a dat vina pe suprafața de joc pentru accidentarea suferită luni și i-a criticat pe organizatori pentru că nu iau în considerare sfaturile jucătorilor.

După ce a căzut în timpul setului decisiv al meciului cu Cerundolo, sârbul i-a spus arbitrei de scaun: „Nu e deloc alunecos, nu e periculos, știți mai bine decât noi (jucătorii - n.r.)”.

Partida dintre Djokovic și Ruud ar trebui să aibă loc miercuri, dar triplul campion de la Roland Garros nu știe încă dacă se va afla pe teren.

„În urmă cu câteva săptămâni au apărut dureri la genunchiul drept, dar până acum nu au existat probleme majore. Sincer, cred că am intrat foarte bine în meci. Am jucat bine primul set și jumătate din al doilea, apoi a început durerea.

Am chemat un kinetoterapeut și am cerut o pauză medicală, să mă ajute. Nu am vrut să fie schimburi lungi. Nu știam dacă pot continua sau nu.

Am cerut mai multe medicamente după al treilea set. Mi-au mai dat o doză, iar medicamentul a început să funcționeze în al patrulea set, iar al cincilea set l-am jucat fără durere.

Vom vedea ce se întâmplă. O să mai fac un control și apoi voi putea spune mai multe. Vom vedea după examinări dacă voi putea să stau pe teren și să mai joc un meci.

A plouat, condițiile de joc sunt grele, iar umiditatea este mare. Aceste modificări sunt cele mai vizibile pe zgură și trebuie să avem grijă de suprafață.

În ceea ce privește calitatea terenului, Roland Garros este cel mai bun din lume, cunosc oamenii care întrețin zgura și am vorbit astăzi cu unul dintre ei în timpul încălzirii.

Azi, accidentarea la genunchi s-a întâmplat din cauza terenului, deoarece am alunecat de câteva ori, iar zgura nu a fost răspândită uniform peste tot. Organizatorii ar trebui să aibă mai multă grijă!

Am vorbit cu arbitrul ca să se toarne mai des argilă în timpul meciului. A spus că trebuie să-l întrebe pe supervizor și răspunsul lor a fost nu. Apoi i-am rugat să explice de ce nu.

Intenția mea este să nu arăt pe nimeni cu degetul, vreau doar să văd de ce nu au făcut-o. Mulți jucători se plâng. Încerc să înțeleg de ce le este complicat să facă asta și de ce răspunsul este nu.

Am câștigat azi, dar nu știu dacă voi putea juca următorul meci. Mă gândeam să renunț” - Novak Djokovic, citat de Sportal Blic.

De știut:

Djokovic și Ruud s-au mai întâlnit de șase ori. Sârbul a câștigat primele cinci partide, dar ultimul duel a fost câștigat de norvegian, în luna aprilie, în semifinalele Mastersului de la Monte Carlo (6-4, 1-6, 6-4).

Novak Djokovic s-a impus de trei ori la Roland Garros (2016, 2021 și 2023).

370 de victorii a adunat Djokovic la turneele de Grand Slam (are în palmares 24 de titluri, un record).

Roland Garros 2024 - Tabloul masculin - Sferturi de finală

Novak Djokovic (1) - Casper Ruud (7)

Alexander Zverev (4) - Alex De Minaur (11)

Stefanos Tsitsipas (9) - Carlos Alcaraz (3)

Grigor Dimitrov - Jannik Sinner (2).

Grand Slamul de la Roland Garros are loc în perioada 26 mai - 9 iunie. Campionii en-titre de la Paris sunt Iga Swiatek și Novak Djokovic.