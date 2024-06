SPORT - PARIURI Sâmbătă, 08 Iunie 2024, 08:01

Iga Swiatek - Jasmine Paolini, meci contând pentru finala turneului de la Paris, este programat, sâmbătă, 8 iunie, de la ora 16:00, pe arena centrală Philippe-Chatrier, şi va fi transmis în direct de Eurosport 1.

Tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Iga Swiatek, deţinătoarea titlului (a câştigat turneul de trei ori în ultimii patru ani), şi Jasmine Paolini, aflată la prima sa finală la un Grand Slam, se întâlnesc în ultimul act al competiţiei de la Roland Garros.

Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) a ajuns în această fază a turneului după ce a trecut de Leolia Jeanjean (Franţa, 148 WTA) cu 6-1, 6-2, de Naomi Osaka (Japonia, 134 WTA) cu 7-6, 1-6, 7-5, de Marie Bouzkova (Cehia, 42 WTA) cu 6-4, 6-2, de Anastasia Potapova (Rusia, 41 WTA) cu 6-0, 6-0, de Marketa Voundrosova (Cehia, 6 WTA) cu 6-0, 6-2, şi de Coco Gauff (SUA, 3 WTA), scor 6-2, 6-4.

Iga Swiatek are 18 victorii la rând pe zgură şi doar trei înfrângeri pe această suprafaţă în ultimii doi ani, două cu Elena Rybakina şi una cu Aryna Sabalenka!

Poloneza are în palmares 21 de titluri în circuitul WTA, dintre care patru de Grand Slam (trei la Roland Garros şi unul la US Open), plus unul la Turneul Campioanelor, şi a câştigat în carieră, din premii, suma de 28.876.512 USD.

Jasmine Paolini (15 WTA, Italia) s-a calificat în finala de Roland Garros după ce le-a eliminat pe Daria Saville (Australia, 84 WTA), scor 6-3, 6-4, pe Hailey Baptiste (SUA, 107 WTA), scor 6-4, 7-6, pe Bianca Andreescu (Canada, 228 WTA), scor 6-1, 3-6, 6-0, pe Elina Avanesyan (Rusia, 70 WTA), scor 4-6, 6-0, 6-1, pe Elena Rybakina (Kazahstan, 4 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-4, şi pe Mirra Andreeva (Rusia, 38 WTA), scor 6-3, 6-1.

Jasmine Paolini s-a născut în Castelnuovo di Garfagnana, Toscana, în Italia, din tată italian şi mamă ghanezo-poloneză, şi vorbeşte foarte bine limba poloneză!

Italianca are în palmares două titluri WTA şi a câştigat în carieră, din premii, suma de 4.101.636 USD.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, iar Iga Swiatek s-a impus de fiecare dată cu Jasmine Paolini, 6-2, 6-1 în optimi de finală la Praga (2018) şi 6-3, 6-0 în primul tur la US Open (2022).

