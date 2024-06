SPORT - PARIURI Joi, 06 Iunie 2024, 08:22

Iga Swiatek - Coco Gauff, meci contând pentru semifinalele turneului de la Paris, este programat, joi, 6 iunie, de la ora 16:00, pe arena centrală Philippe-Chatrier, şi va fi transmis în direct de Eurosport 1.

Teren de tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Iga Swiatek, deţinătoarea titlului (a câştigat turneul de trei ori în ultimii patru ani), şi Coco Gauff, finalistă la Paris în 2022, când a pierdut chiar în faţa adversarei de astăzi, se întâlnesc în prima semifinală a Grand Slam-ului de la Roland Garros.

Turneul de la Paris, care oferă premii totale în valoare de 53.478.000 de euro, se desfăşoară în perioada 20 mai - 9 iunie 2024 şi este transmis în direct de Eurosport 1, Eurosport 2 şi platforma online Max.

Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) a ajuns în această fază a turneului după ce a trecut de Leolia Jeanjean (Franţa, 148 WTA) cu 6-1, 6-2, de Naomi Osaka (Japonia, 134 WTA) cu 7-6, 1-6, 7-5, de Marie Bouzkova (Cehia, 42 WTA) cu 6-4, 6-2, de Anastasia Potapova (Rusia, 41 WTA) cu 6-0, 6-0, şi de Marketa Voundrosova (Cehia, 6 WTA) cu 6-0, 6-2.

Iga Swiatek are 17 victorii la rând pe zgură şi doar trei înfrângeri pe această suprafaţă în ultimii doi ani, două cu Elena Rybakina şi una cu Aryna Sabalenka!

Poloneza are în palmares 21 de titluri în circuitul WTA, dintre care patru de Grand Slam (trei la Roland Garros şi unul la US Open), plus unul la Turneul Campioanelor, şi a câştigat în carieră, din premii, suma de 28.876.512 USD.

Coco Gauff (SUA, 3 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Paris după ce le-a eliminat pe Julia Adveeva (Rusia, 208 WTA), scor 6-1, 6-1, pe Tamara Zidansek (Slovenia, 131 WTA), scor 6-3, 6-4, pe Daiana Yastremska (Ucraina, 32 WTA), scor 6-2, 6-4, pe Elisabetta Cocciaretto (Italia, 51 WTA), scor 6-1, 6-2, şi pe Ons Jabeur (Tunisia, 9 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-3.

Americanca are în palmares şapte de titluri în circuitul WTA, dintre care unul de Grand Slam (la US Open), şi a câştigat în carieră, din premii, suma de 13.863.007 USD.

Iga Swiatek a câştigat 10 din cele 11 întâlniri împotriva lui Coco Gauff, cea mai recentă fiind în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, scor 6-4, 6-3 (poloneza avea să câştige apoi titlul la Internazionali d'Italia).

