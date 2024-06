¡Vamos Checo! \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDFD



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez