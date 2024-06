SPORT - FOTBAL Luni, 10 Iunie 2024, 14:28

0

Real Madrid nu va participa la viitoarea ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor, a anunțat Carlo Ancelotti. Antrenorul italian a afirmat că echipa sa, campioană a Spaniei și a Europei, nu va fi singura care va refuza participarea la această competiție, informează EFE.

Carlo Ancelotti Foto: Raffaele Conti/IPA Sport / Zuma Press / Profimedia

Real Madrid nu va participa la Cupa Mondială a Cluburilor

Turneul se va disputa după un nou sistem, în SUA, iar Real nu va participa la ediția din vara lui 2025.

„FIFA poate să uite, jucătorii şi cluburile nu vor participa la acel turneu. Un singur meci al lui Real Madrid valorează 20 de milioane, iar FIFA vrea să dea această sumă pentru întreaga cupă. Negativ. La fel ca noi, alte cluburi vor respinge invitaţia” - Carlo Ancelotti într-un interviu acordat cotidianului italian Il Giornale.

Ancelotti, care a împlinit luni 65 de ani, a vorbit şi despre legendele madrilene Luka Modric şi Toni Kroos.

„Modric este un exemplu unic de calitate şi personalitate. Din păcate, Kroos a decis să se oprească, este german în deciziile sale, dar va continua să locuiască la Madrid. I-am spus că dacă îşi reconsideră decizia în toamnă, să dea un telefon şi o luăm de la capăt.

Real Madrid este special. AC Milan este în inima mea, am jucat, am fost antrenor acolo, este o mare parte din viaţa mea de profesionist. Dar Real Madrid este Real Madrid, ce ar putea fi mai bun? Aici există respect pentru istorie, toţi jucătorii din trecut sunt prezenţi în fotografiile de la centrul sportiv” - Carlo Ancelotti.

Ancelotti a vorbit și despre Campionatul European din această vară (14 iunie - 14 iulie): „Sunt foarte curios să văd Germania pe teren propriu, au o echipă interesantă. Cred că noi (Italia) am ratat o schimbare de generaţie după ce am câştigat ultima ediţie, aşa că nu ştiu cu adevărat care ar fi şansele noastre”.

Carlo Ancelotti a comentat in interviul respectiv şi ceea ce presupune meseria de antrenor: „Nu văd nimic nou, aceasta a fost întotdeauna munca noastră, iar cazul lui Klopp (fostul antrenor al lui FC Liverpool - n.r.) este semnificativ. Presiunea constantă, povara responsabilităţii devine prea mare, obsesia preia controlul. Aşa i s-a întâmplat şi lui Arrigo Sacchi”.

„Îmi menţin pasiunea, aşa trăiesc meciurile, munca mea, am purtat mereu acest echilibru cu mine, am depăşit momente care nu sunt întotdeauna pozitive. După experienţa cu Everton, am fost în afara radarului, m-au numit trecut, eram deja bătrân. Apoi la Napoli s-a spus acelaşi lucru”, a adăugat Ancelotti, care a câştigat la începutul acestei luni Liga Campionilor cu Real Madrid, potrivit Agerpres.