România a disputat în această săptămână ultimele două meciuri de pregătire înainte de EURO 2024, dar tricolorii au remizat atât cu Bulgaria (0-0), cât și cu selecționata din Liechtenstein (0-0).

Edi Iordanescu Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

>> Edi Iordănescu a anunțat lotul României pentru EURO 2024

Edi Iordănescu: „Suporterii să-și verse amarul pe mine, nu pe jucători”

După remiza cu Bulgaria, România a obținut același rezultat și în meciul contra celor din Liechtenstein, o națională cotată la puțin peste un milion de euro.

Tricolorii au avut ocazii de poartă, dar jocul a fost în multe momente lent și previzibil, astfel că adversarul s-a putut organiza destul de bine în defensivă.

La finalul partidei, selecționerul Edi Iordănescu a luat vina asupra sa în ceea ce privește rezultatul dezamăgitor și a cerut, din nou, sprijinul suporterilor.

„Prezint scuzele, regretele mele pentru rezultat. Trebuie să rămânem echIlibrați. Apelez publicul pentru energie pozitivă. În ultimele două jocuri ne-a lipsit calitatea în fața porții.

Pozitiv. Azi am schimbat 10 jucători, să fim realiști. Am văzut mecanisme, am adus multe mingi în careu. Nu am avut inspirație în fața porții.

S-au văzut anumite mecanisme de joc. Echipa a avut reacție. Puteți să acuzați orice, dar nu că n-am avut dorință. Suporterii să-și verse amarul pe mine, nu pe jucători.

Eu nu pot să dau timpul înapoi. De mâine trebuie să vedem ce facem în Germania. A fost un joc peste cel trecut.

(n.r. cu Ucraina la EURO) Va trebui să ne ridicăm, să nu stăm la pământ. Sunt sigur că echipa va da ce e mai bun. Sper să facem o seară ca asta uitată.

Am avut probleme importante, dar le-am gestionat bine. Sunt șanse ca jucătorii cu probleme medicale să-i recuperăm până la European.” - a declarat Edi Iordănescu, potrivit Digi Sport.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).

*Partidele vor fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.

