România a terminat la egalitate cu Bulgaria, scor 0-0, în penultimul test înainte de Campionatul European de fotbal din Germania. La finalul partidei de pe stadionul Steaua, selecționerul Edi Iordănescu s-a declarat deranjat de ratările „tricolorilor”, care nu au reușit să marcheze nici măcar din penalty.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

>> România, doar o remiză în amicalul cu Bulgaria

Edi Iordănescu: „Mă supără că am avut trei ocazii şi un penalty şi nu am marcat”

Iordănescu spune că România trebuie să fie mai eficientă în fața porții, altfel va avea probleme la EURO 2024, competiție la care nivelul de joc va fi mult mai ridicat.

„A fost un test util înaintea unui turneu final. Bulgaria nu vine după o perioadă fastă a ei, dar a arătat lucruri bune. Mi-aş fi dorit mai mult ritm la construcţie, mai multă complexitate şi joc între linii, mai multe ocazii. Am creat 2-3 ocazii şi trebuia să marcăm, pentru că altfel vorbeam acum.

Mi-aş fi dorit un ritm de joc mai apropiat de competiţia care urmează, de EURO. Mă supără că am avut 3 ocazii şi un penalty şi nu am marcat. Pentru că la European mai mult de 2-3 ocazii nu vom avea şi dacă nu vom găsi eficienţa în faţa porţii atunci va fi greu să scoatem puncte.

Dar să nu uităm că acum mai puţin de 6 luni sărbătoream o calificare de pe primul loc şi neînvinşi. Aşa că spun să rămânem echilibraţi. Sunt sigur că în următorul meci vom vedea o naţională a României mai alertă şi să dea Dumnezeu ca la partida cu Ucraina să fim la nivelul optim pentru a fi eficienţi.

Trebuie să menţionăm că la lot ne vedem după trei luni şi am avut jucători care au venit în rate, au fost două săptămâni între primii ajunşi în cantonament şi ultimii. Discrepanţa e foarte mare, diferenţă mare de la un jucător la altul. Asta a fost o provocare pentru noi să uniformizăm, să ţinem nivelul celor care au venit repede.

Noi avem un joc destul de definit, am încercat unele lucruri şi azi, am încercat să mai ajustăm pentru că urmează un turneu final şi nu poţi să vii cu aceleaşi mijloace din campanie. Încet-încet însă vom aşeza lucrurile. Eu îmi doresc la EURO cât mai puţine situaţii dar să marcăm, decât foarte multe ocazii şi să nu marcăm” - Edi Iordănescu, selecționerul României, într-o conferință de presă.

Edi Iordănescu și huiduielile publicului: „Avem antecedente de acest fel, dar nu pot să fiu supărat”

Iordănescu spune că nu poate fi supărat pe public, în ciuda huiduielilor adresate fotbaliștilor la finalul meciului din Ghencea. Selecționerul speră ca naționala să evolueze mai bine în meciul cu Liechtenstein și la EURO 2024.

„Avem antecedente de acest fel şi de acum mulţi ani, inclusiv cu 'Generaţia de Aur', când la ultimele meciuri erau anumite nemulţumiri. Cum pot să fiu eu supărat pe un public care totuşi a venit marţi seara la acest meci să vadă echipa naţională, un public pretenţios, dar care în multe momente grele a fost alături de noi.

Cu siguranţă că am fi dorit să livrăm un alt fotbal şi un alt rezultat. Ne-am fi dorit să câştigăm, să ne creăm mai multe ocazii. Şi puteam să câştigăm pentru că am avut 2-3 ocazii mari de tot, plus un penalty ratat, dar mâine vom analiza şi vom gândi foarte atent paşii următori” - Edi Iordănescu.

Nicolae Stanciu: „Credeți că noi vrem să jucăm prost? Aștia suntem, pe ăștia îi aveți”

Despre momentele mai puțin plăcute de la finalul partidei au vorbit și fotbaliștii Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.

„În afară de copii, pe care am mers să-i salutăm, restul au început să huiduie și au plecat când s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la Euro, nu?

Credeți că noi vrem să jucăm prost sau să nu câștigăm meciuri sau să nu facem un Euro bun? Mai avem un ultim test și apoi 9-10 zile până la primul meci.

Nu știu dacă așteptările sunt prea mari. Cum a zis și Vali (Mihăilă - n.r.): 'Ăștia suntem, pe ăștia îi aveți'. Noi ne-am calificat, noi vom merge la Euro și vom reprezenta România. Vrem să dăm ce avem mai bun din noi. A fost un meci amical, încă nu a început Euro” - Nicolae Stanciu, căpitanul României.

„E normal ca ei să fie supărați. Ei vor să vină la stadion și să vadă goluri, spectacol. Eu nu percep reacția nicicum. Nico (Stanciu - n.r.) era supărat, dar i-am zis să se calmeze. N-avea de ce să aibă vreo reacție.

E normal, sunt suporteri. Noi ne-am văzut de-ale noastre. I-am zis: 'Hai să mergem înăuntru. Ne calmăm și o lăsăm așa'. Noi nu putem controla reacțiile suporterilor. Mergem mai departe” - Răzvan Marin.

România va mai avea un singur examen înainte de a pleca spre Germania, tricolorii urmând să primească vizita selecționatei din Liechtenstein pe data de 7 iunie, într-un meci care va avea loc tot pe stadionul Steaua.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).

*Partidele vor fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Polonia

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Ucraina

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Georgia.