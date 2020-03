România a activat derogarea de la aplicarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului în contextul stării de urgență generate de epidemia COVID-19

Articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) prevede posibilitatea statelor semnatare de a deroga de la prevederile care garantează protejarea unor drepturi fundamentale ale omului în măsura strictă în care situația de pericol public o impune și numai după notificarea prealabilă a Secretarului General al Consiliului Europei.

1. Ce prevede articolul 15 din CEDO?

Articolul 15 din CEDO conține o prevedere care permite Statelor Semnatare să deroge în circumstanțe excepționale de la obligația lor de a garanta și ocroti anumite drepturi ale omului. Textul normativ cuprinde trei paragrafe.

Cel de-al doilea paragraf protejează unele drepturi fundamentale de la orice derogare sau rezervă.

2. Care sunt drepturile cu privire la care nu se pot formula derogări sau rezerve?

Dreptul la viață (cu excepția cazului unui deces rezultând din acte licite de război);

Dreptul de a nu fi supus la tortură sau la tratamente inumane;

Dreptul de a nu fi ținut în sclavie sau condiții de aservire;

Dreptul de a nu fi condamnat pentru o acțiune sau omisiune care nu constituia infracțiune la momentul săvârșirii.

La acestea se adaugă și o serie de drepturi protejate prin protocoalele adiționale la CEDO, din care amintim:

Protocolul nr. 6 care a abolit pedeapsa cu moartea;

Articolul 4 din Protocolul nr. 7 care interzice judecarea de două ori pentru aceeași faptă.

3. Care sunt situațiile excepționale în care se pot formula derogări?

Statele Semnatare dețin o putere largă de apreciere în ceea ce privește analiza oportunității declarării unei situații de urgență, însă nu beneficiază de o putere discreționară absolută, aprecierea în acest sens făcând obiectul verificărilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

4. În ce condiții pot fi aplicate măsurile derogatorii?

Curtea de la Strasbourg a stabilit (Cauza Irlanda c. Regatului Unit, § 207) că este responsabilitatea statului să determine ceea ce este necesar pentru a depăși situația de urgență, însă puterile sale de apreciere nu sunt nelimitate cu privire la acest aspect, judecătorii Curții putând analiza dacă restrângerea a fost justificată de circumstanțe și dacă respectă obligațiile asumate potrivit dreptului internațional (Cauza Mehmet Asan Altan c. Turciei, § 94).

Dacă aplicarea legilor ordinare ar fi fost suficiente să contracareze pericolul cauzat de urgența publică;

Dacă măsurile luate sunt un răspuns veritabil la situația de urgență;

Dacă măsurile au fost luate în scopul pentru care au fost autorizate;

Dacă derogarea are un scop limitat prevăzut de motivele care au stat la baza ei;

Dacă nevoia derogării a fost revizuită înaintea adoptării;

Dacă există atenuări ale măsurilor dispuse;

Dacă există garanții pentru cetățeni în situația aplicării măsurilor;

Importanța drepturilor a căror exercitare a fost restrânsă;

Dacă măsurile de control judiciar sunt practicabile;

Proporționalitatea măsurilor și dacă acestea au fost aplicate discriminatoriu;

Dacă măsura a fost legală și dacă a fost aplicată cu respectarea procedurii prevăzute de lege;

Dacă a fost respectată opinia instanțelor naționale de judecată cu privire la subiect.

5. Care sunt drepturile restrânse prin măsurile adoptate de către statul roman?

Dreptul la liberă circulație;

Dreptul la respectarea vieții private și de familie;

Inviolabilitatea domiciliului;

Dreptul la educație;

Libertatea de întrunire și de asociere;

Dreptul la ocrotirea proprietății private;

Dreptul la grevă;

Libertatea economică.

Ingerințele în exercitarea drepturilor trebuie să se limiteze la drepturile expres prevăzute mai sus și să fie proporționale cu obiectivele urmărite prin adoptarea actelor normative derogatorii. În caz contrar statul român nu va mai fi îndreptățit să justifice restrângerea prin invocarea articolului 15 din CEDO.

6. Ce remedii sunt disponibile persoanelor față de care au fost aplicate măsuri restrictive disproporționate sau nejustificate?

Caracterul disproporționat sau nejustificat al unei măsuri poate fi invocat atât în fața entităților publice responsabile cu asigurarea respectării lor, cât și în cadrul unor proceduri judiciare.

Un articol semnat de Manuela Gornoviceanu, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații (manuela.gornoviceanu@tuca.ro)





reprezintă răspunsul Țuca Zbârcea & Asociații în contextul epidemiei de coronavirus din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: http://www.tuca.ro/covid-19/