Noutățile aduse în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Dosare Juridice - Spălare de bani

Modificările aduse de Legea nr. 129/2019 au impact în mai multe industrii (instituții de credit și de plată, profesii liberale, furnizori de jocuri de noroc etc), instituind obligații suplimentare entităților vizate și înăsprind sancțiunile contravenționale aplicabile. Legea nr. 129/2019 va fi succedată în perioada următoare de legislație subsecventă și sectorială, ce trebuie adoptată pentru aplicarea dispozițiilor legii de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („Oficiul”), precum și autoritățile de supraveghere și organismele de auto-reglementare (e.g. Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară), dar și de noi modificări legislative, având în vedere că România este obligată să transpună până la 10 ianuarie 2020 cea de-a 5-a Directivă adoptată la nivelul Uniunii Europene în domeniul combaterii spălării banilor.Principalele modificări / noutăți aduse de Legea nr. 129/2019 sunt:Conform legii, entitățile raportoare (instituții de credit, auditori, experți contabili, contabili autorizați, notari, avocați, executori, agenții imobiliari etc.) au obligații de raportare a tranzacțiilor suspecte Oficiului, precum și obligații de cunoaștere a clientelei.Prin raportare la dispozițiile Legii nr. 656/2002, sfera entităților raportoare a fost extinsă la următoarele categorii:Cu titlu de noutate, chiar dacă tranzacția nu prezintă indicatori de suspiciune, entitățile raportoare au obligația de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.În funcție de analiza gradului de risc al fiecărui client, entitatea raportoare trebuie să aplice măsuri standard, măsuri simplificate sau măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei noi, dar și a celei existente, chiar și în situația în care este vorba despre o tranzacție ocazională. Legea nr. 129/2019 stabilește mai multe cazuri concrete în care trebuie să se aplice măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei (spre exemplu obținerea de informații suplimentare privind circumstanțele și scopul tranzacțiilor efectuate de clienți). Totodată, se vor aplica astfel de măsuri pentru tranzacții făcute cu persoane din țări din afara Uniunii Europene și care au fost identificate de către Comisia Europeană ca fiind țări terțe cu un grad înalt de risc (în privința spălării de bani sau a faptelor de finanțare a terorismului). Pe de altă parte, pentru tranzacțiile cu monedă electronică de valori reduse, măsuri de cunoaștere a clientelei pot să nu fie aplicabile, sub condiția îndeplinirii unor condiții expres prevăzute de lege (spre exemplu, emitentul efectuează o monitorizare suficientă a tranzacțiilor sau a relației de afaceri pentru a permite depistarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte).Totodată, Legea nr. 129/2019 stabilește în detaliu obligațiile entităților raportoare de a păstra informațiile și documentele suport și de a reglementa prin politici interne respectarea obligațiilor prevăzute de lege (desemnarea unei persoane responsabile, instruirea acesteia, etc.).Persoanele juridice de drept privat și fiduciile înregistrate pe teritoriul României sunt obligate să obțină și să dețină informații cu privire la beneficiarul lor real (i.e. persoana fizică ce deține controlul asupra unei persoane juridice, direct sau indirect, prin intermediul altei persoane juridice). Aceste informații vor trebui divulgate autorităților (Registrului Comerțului, Ministerului Justiției pentru asociații și fundații, Agenției Naționale de Administrare Fiscală), dar și entităților raportoare.În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, societățile înregistrate în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, trebuie să depună, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului,. Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.La data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 se interzic emiterea de noi acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente. Acțiunile la purtător emise anterior vor fi convertite în acțiuni nominative și actul constitutiv actualizat trebuie depus la oficiul registrului comerțului în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii, sub sancțiunea dizolvării societății. Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente, sub sancțiunea anulării de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social.Articol semnat de Alexandru Dan, Avocat al Țuca Zbârcea & Asociații