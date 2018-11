Legea insolvenței, încotro?

Dosare Juridice - Insolvență​

Raportat la prevederile constituționale care reglementează condițiile în care pot fi adoptate ordonanțe de urgență, apreciem că acestea nu sunt îndeplinite în ceea ce privește ordonanța de modificare a legii insolvenței. De altfel, este surprinzătoare opțiunea de adoptare a modificărilor pe calea ordonanței de urgență, în condițiile în care o încercare similară privind legislația în această materie a fost sancționată în 2013 de Curtea Constituțională prin decizia nr. 447.Pe de altă parte, prin OUG nr. 88/2018 se reține în mod expres că acest act normativ aduce modificări Legii insolvenței nr. 85/2014, nefăcându-se nicio precizare referitoare și la Legea nr. 85/2006, care guvernează în continuare o serie de proceduri inițiate sub regimul acestei ultime reglementări. În aceste condiții, ar rezulta că modificările aduse de ordonanța nu se vor aplica și procedurilor mai vechi, derulate în baza legii insolvenței din 2006.O primă astfel de reglementare nou instituită în favoarea creditorilor bugetari se referă la condițiile în care un creditor poate cere deschiderea procedurii insolvenței. Potrivit OUG nr. 88/2018, dreptul companiilor aflate în stare de insolvență de a recurge la procedura insolvenței este restricționat prin introducerea unei ponderi de sub 50% a creanțelor bugetare raportat la totalul declarat al creanțelor deținute debitor. Așadar, pentru a se putea pune sub protecția legii insolvenței, o companie aflată în dificultate financiară va trebui să se asigure că ponderea datoriilor față de buget este sub 50% din totalul obligațiilor de plată. Cu alte cuvinte, în loc să își plătească partenerii comerciali, băncile finanțatoare sau salariații, companiile vor trebui să aibă grijă să achite în mai mare proporție creditorii bugetari.Prevederi de tipul celor evidențiate anterior afectează în mod evident posibilitatea debitorului de a cere insolvența. Pe de altă parte însă, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să ceară deschiderea acestei proceduri, în caz contrar devenind răspunzător pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută simplă.Un alt set de reglementări nou introduse se referă la regimul creanțelor curente, urmărindu-se instituirea unui mecanism care să asigure o protecție mai bună creditorilor curenți. Dispozițiile privind acest aspect nu fac nicio distincție în funcție de natura creanțelor curente, astfel încât acestea sunt aplicabile inclusiv creanțelor curente deținute de companiile private. Practic, s-a urmărit în primul rând urgentarea soluționării cererilor de plată prin instituirea unor termene clare, în care administratorul judiciar sau judecătorul sindic sesizat cu o astfel de cerere va trebui să ia o decizie cu privire la aceasta.Tot în categoria măsurilor de protecție a creanțelor curente se înscrie și reglementarea nouă referitoare la inițierea procedurii de executare silită în caz de neplată a datoriilor curente cu vechime mai mare de 60 de zile. Exercitarea acestui drept acordat titularilor de creanțe curente creează un dezechilibru major în procedură, contravenind principiilor fundamentale ale procedurii insolvenței. De altfel, este greu de imaginat cum poate fi efectiv implementată această prevedere. În temeiul acesteia se permite practic executarea individuală a debitorului de către titularii unor creanțe născute ulterior deschiderii procedurii, în timp ce titularii unor creanțe mai vechi, anterioare deschiderii procedurii sunt obligați să aștepte recuperarea propriilor creanțe printr-un eventual plan de reorganizare sau prin lichidarea activelor debitoarei, cu riscul ca la momentele respective patrimoniul debitoarei să fie golit.În mod evident, implicațiile multiple pe care instituirea dreptului de a iniția executarea silită a debitorului pentru acoperirea creanțelor curente îl are asupra modului de derulare a întregii proceduri nu au fost avute în vedere la momentul inițierii cu urgență a ordonanței în discuție.Un articol semnat de ​Cătălina Mihăilescu, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații (catalina.mihailescu@tuca.ro)