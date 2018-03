Telemunca - noutate si nu prea...

Dosare Juridice - Dreptul Muncii

Vestea adoptarii de catre Parlament a proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca ar trebui sa reprezinte un motiv de bucurie pentru angajatori, avand in vedere asteptarile indelungi ale acestora de a avea un cadru legal pentru utilizarea flexibila a resurselor umane si diminuarea costurilor asociate organizarii unor locuri de munca.

Este adevarat ca munca la domiciliu, astfel cum este reglementata in Codul muncii inca din 2003, era definita prin raportare la desfasurarea de catre salariat a sarcinilor de serviciu exclusiv de acasa si nu din orice alte spatii, asa cum pare sa implice conceptul mai larg de telemunca. Cu toate acestea, Codul muncii nu interzicea expres folosirea unui mix intre munca la domiciliu si cea la sediul angajatorului sau intr-un alt spatiu din afara sediului angajatorului, nefiind, deci, nici pana acum exclusa posibilitatea ca salariatii sa lucreze si din alte spatii decat propriul domiciliu.

Pe de alta parte, insa, potrivit proiectului de lege, contractul individual de munca al telesalariatului va trebui sa prevada in mod expres, intre altele, locul sau locurile desfasurarii activitatii de telemunca, precum si programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului. Altfel spus, desi teoretic telesalariatul si-ar putea exercita atributiile din orice loc in care ar avea acces la internet, in concret aceste locuri vor trebui prestabilite la data semnarii contractului de munca sau a actului aditional referitor la telemunca.

Provocarea cea mai mare in materia muncii in afara spatiilor organizate si aflate sub supravegherea angajatorului ramane gestionarea problemelor legate de sanatatea si securitatea in munca.

Potrivit actualului cadru legal, obligatiile angajatorului in materia sanatatii si securitatii in munca se aplica in egala masura cu privire la toti salariatii (inclusiv cei care presteaza activitate in regim de telemunca). Astfel, angajatorul unui telesalariat va avea fata de acesta, intre altele, obligatiile de a-i asigura securitatea si protectia muncii, de a preveni riscurile profesionale si de a asigura cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca.

Desigur ca, potrivit proiectului de lege, cel putin teoretic, angajatorul va putea verifica conditiile de munca de la locurile prestabilite in contract, precum si starea echipamentelor si instrumentelor utilizate de catre salariat, in limita programului agreat cu salariatul. Insa, de exemplu, angajatorul nu va putea controla/evita interventii ale altor persoane care ar avea acces la spatiul de lucru al salariatului si care ar putea genera eventuale accidente de munca.

In concluzie, consideram de bun augur preocuparea pentru reglementarea activitatii de telemunca, insa proiectul de lege recent adoptat de Parlament nu raspunde decat intr-o mica masura asteptarilor angajatorilor si salariatilor interesati de o astfel de forma de organizare a muncii.

