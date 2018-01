Plata defalcata a TVA in 2018. Ce a mai ramas din vechiul sistem

Dosare Juridice - Fiscalitate

Vor intra obligatoriu in sistemul de plata defalcata a TVA firmele cu datorii de TVA la sfarsitul anului (intre 5.000 lei si 15.000 lei - in functie de marimea contribuabilului), care nu sunt achitate pana la 31 ianuarie 2018 si, respectiv, firmele aflate in insolventa la sfarsitul anului.Astfel, pentru un plus de confort, daca se doreste evitarea intrarii in sistem, recomandam verificarea situatiei fiscale (prin consultarea spatiului privat virtual, prin solicitarea unei fise pe platitor sau chiar prin solicitarea unui certificat de atestare fiscala). De asemenea, pe parcursul anului, daca un contribuabil intra sub incidenta starii de insolventa sau acumuleaza datorii pe care nu le plateste deloc sau nu le plateste in termen de 60 de zile, acesta va trebui sa aplice sistemul in mod obligatoriu incepand cu (i) data de 1 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care se implineste termenul de plata al datoriilor, sau (ii) data de 1 a lunii urmatoare celei in care organul fiscal constata intrarea in insolventa.Asa cum anticipam si mai sus, probabil acesta va fi singurul efect pozitiv la bugetul statului: incasarea debitelor restante de TVA si o mai buna colectare a obligatiilor fiscale de TVA in viitor (situatie care atrage dupa sine intrarea in sistem si aplicarea regulilor speciale). Apeland la intelepciunea populara, proverbul "unde dai si unde crapa" pare a rezuma destul de bine epopeea split TVA.Urmatorii contribuabili sunt exceptati de la aplicarea sistemului de TVA:- contribuabilii cu datorii a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala (prin depunerea unei scrisori de garantie);- contribuabilii cu obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004;- contribuabilii cu obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata.Separat de contribuabilii care aplica obligatoriu sistemul de plata defalcata a TVA, mai pot fi inscrisi in Registru si contribuabili care opteaza benevol - pentru obtinerea facilitatii fiscale, si anume, o reducere de 5% a impozitului pe profit sau pe veniturile microintreprinderilor. De la 1 ianuarie 2018, odata cu migrarea multor companii de la statutul de platitor de impozit pe profit la regimul microintreprinderilor (odata cu majorarea plafonului privind cifra de afaceri pana la 1.000.000 euro) nu este clara atractivitatea acestei facilitati la scara macro. De mentionat ca facilitatea nu se aplica si pentru impozitul pe venit, desi o persoana fizica inregistrata in scopuri de TVA este in egala masura subiect al sistemului.Mai mult, descurajator este ca, spre deosebire de contribuabilii obligati sa aplice split TVA din pricina datoriilor acumulate - care pot iesi din sistem la 6 luni dupa achitarea acestora - cei care intra in sistem optional pot iesi abia la sfarsitul anului calendaristic, dar nu mai devreme de un an de la exprimarea optiunii. Intelegem ca, spre exemplu, o companie care opteaza in aprilie 2018 pentru intrarea in sistem, poate renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA cel mai devreme abia in decembrie 2019.In continuare, redam succint regulile pe care trebuie sa le aiba in vedere atat cei care aplica sistemul, dar si clientii acestora. Cu titlu introductiv, la modul general, sistemul presupune utilizarea unui cont dedicat de TVA atat pentru incasarea TVA de la clienti, cat si pentru achitarea TVA catre furnizori, exceptand platile cu cardul si cu numerar. Din acelasi cont dedicat, se va efectua TVA de plata catre bugetul de stat.Debitarea conturilor de TVA se va face fara aprobarea ANAF, aceasta fiind una din cele mai mari surprize ale noii modalitati de functionare a sistemului. Practic, toata tevatura cu pregatirea unui dosar cu documente scanate in vederea aprobarii de catre ANAF a fost, din fericire, cu adevarat uitata. Momentan, Ordinul ANAF nr. 2927/2017 privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este inca in vigoare, dar a ramas fara obiect principal si va fi probabil abrogat. Important, din lista operatiunilor de debitare si creditare a contului de TVA au fost excluse operatiunile de decontare intre membrii grupului fiscal unic - aspect care anula facilitatea utilizarii unui grup fiscal unic.Pe scara larga, impactul in practica este ca orice platitor de TVA trebuie sa verifice daca furnizorii sai aplica sau nu split TVA pentru a sti daca efectueaza plata sumei de TVA in contul special al acestuia. Verificarea furnizorilor in ceea ce priveste aplicarea sistemului de plata defalcata a TVA se poate efectua interogand Registrul publicat pe site-ul ANAF, fiind dezvoltate deja aplicatii informatice in acest scop. Pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care nu efectueaza plata defalcata catre furnizorii inscrisi in sistem, penalitatea este de 0,06%/zi din suma netransferata in contul special de TVA, pana la remedierea situatiei.La capitolul penalitati, de mentionat ca pentru erori / nerespectarea anumitor prevederi (e.g. neplata in/din contul de TVA) penalitatile au fost in general reduse, fiind eliminata amenda de 50% din TVA platita eronat (aceasta amenda se mai aplica intr-o singura situatie, respectiv la debitarea conturilor de TVA in alte conditii decat cele permise si daca eroarea nu este remediata in termen de 30 de zile). In noua forma, penalitatile sunt in principal de 0,06%/zi, iar in unele situatii, daca nu se remediaza eroarea in 30 de zile, se aplica o amenda de 10% din suma de TVA.Pentru incasarile in numerar, cu carduri sau substitute de numerar (dupa deducerea TVA aferenta platilor similare efectuate), TVA va trebui virata in termen de 30 de zile lucratoare in contul de TVA (pana la publicarea Legii de aprobare, termenul era de 7 zile lucratoare, iar initial, termenul publicat prin proiectul de ordonanta a fost de 3 zile lucratoare).Alte vesti bune aduse de noul sistem, in forma anului 2018: platile partiale pot urma alocarile stipulate in contract/ordin de plata, daca este cazul, iar platile prin intermediar, platile in natura, compensarile, platile in numerar, card, substitute de numerar, conturi de garantii sau escrow si operatiunile de finantare de institutii de credit/IFN prin preluarea creantelor (i.e. factoringul) au fost excluse de la aplicarea sistemului.Asadar, chiar daca birocratia cu aprobarea transferurilor din conturile de TVA a fost eliminata, contribuabilii care nu pot sa evite intrarea in sistem (ca urmare a acumularii unor datorii sau a starii de insolventa) au totusi de dus la indeplinire actualizarea sistemelor informatice si implementarea de noi proceduri interne.In oglinda, clientii acestora necesita o atentie sporita in gestionarea platilor catre furnizori - in eventualitatea in care acestia aplica sistemul split TVA.Contribuabilii cu putini furnizori/clienti si care considera noile reguli usor de gestionat pot lua in calcul aplicarea optionala - in vederea obtinerii facilitatii fiscale.Ramane de vazut, in lumina celor de mai sus, cat de mult va castiga concret statul din includerea automata a datornicilor in sistemul de plata defalcata a TVA si cum va evolua legislatia pe acest subiect. Ne putem astepta la un moment dat la abrogarea completa a masurii, sau dimpotriva, la extinderea acesteia intr-un fel sau altul? Intr-un context politic tensionat, astfel de discutii au ramas in plan secund. Speram, totusi, la cat mai multa predictibilitate si transparenta pe acest subiect in viitor.Un articol semnat de Izabela Stoicescu, Tax Manager al Tuca Zbarcea & Asociatii Tax