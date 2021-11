Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturilor Omului​

Dosare Juridice - Drepturile Omului​

Din punct de vedere cronologic, Declarația Universală asupra Genomului Uman și Drepturile Omului a fost prima dintre cele trei Declarații adoptate la nivelul UNESCO în domeniul bioeticii, fiind adoptată la 11 noiembrie 1997 de către cea de-a 29-a Conferință Generală și aprobată în anul următor de Adunarea Generală a ONU (1).





Redactorii Declarației și-au extras principiile din valorile exprimate de Constituția UNESCO, în primul rând principiile democratice ale demnității, egalității și respectului reciproc, precum și nediscriminarea, atât în privința indivizilor, cât și a raselor. De asemenea, este evocată legătura strânsă cu cele mai importante instrumente juridice din domeniul protecției drepturilor omului existente până la acel moment, deoarece motivul existenței Declarației este strâns legat de dreptul la respectarea demnității umane (art. 1), iar punctul de plecare îl constituie recunoașterea la nivel internațional a faptului că cercetările efectuate asupra genomului uman, precum și aplicațiile rezultate din aceste cercetări deschid, pe de-o parte perspective vaste pentru îmbunătățirea sănătății individului, dar și a umanității ca întreg, iar pe de altă parte au un potențial periculos pentru încălcarea drepturilor omului, în special din perspectiva discriminării anumitor indivizi sau grupuri, pe considerente genetice (2).





Genomul uman este recunoscut ca fiind, într-un sens simbolic, moștenirea întregii umanități, care subliniază unitatea fundamentală dintre toți membrii familiei umane, precum și recunoașterea demnității și diversității lor inerente. Dreptul la respectarea demnității umane și nediscriminarea pe motive genetice sunt cele mai importante drepturi ale omului care trebuie apărate în contextul aplicațiilor referitoare la genomul uman.





Deși totalul caracteristicilor genetice ale fiecărei ființe umane sunt unice, un individ nu trebuie redus doar la aceste caracteristici. Acest element este esențial în justificarea interzicerii clonării deoarece, deși din punct de vedere genetic ființa clonată este identică cu sursa materialului clonat, personalitatea și individualitatea ca ființă umană sunt conferite de educație, experiență și interacțiune socială, ceea ce duce la deosebiri esențiale, chiar și între ființa clonată și clonă (3). Cu alte cuvinte, genomul uman este o potențialitate care poate fi exploatată diferit, în funcție de contextul în care se dezvoltă o ființă umană ca individ, fiind totodată subiectul unor mutații naturale, pe măsură ce ființa umană generică evoluează (art. 3).





În starea sa naturală, genomul uman nu trebuie să fie exploatat financiar. Se subînțelege însă că aplicațiile referitoare la genom, în măsura în care sunt permise, pot fi exploatate financiar (4).

Echilibrul dintre potențialele riscuri și beneficiile urmărite, un principiu esențial al eticii, este reamintit ca fiind un standard de urmat indiferent de scopul pe care aplicațiile asupra genomului îl urmăresc (cercetare, tratament ori stabilirea diagnosticului). La fel cum va fi cazul și în celelalte două declarații, pentru aplicațiile destinate cercetării, regulile sunt mai stricte și necesitatea asigurării confidențialității mai accentuată. Spre deosebire de scopurile civile (stabilirea filiației) sau penale (investigații criminale), de obicei detaliat reglementate în normele de drept național, experimentele științifice nu se bucură întotdeauna de un cadru foarte bine stabilit de norme, ci mai degrabă de un set de reguli de bună practică, făcând astfel mai dificil de controlat respectarea drepturilor omului.





Declarația confirmă câteva dintre drepturile omului specifice a căror protecție este necesară în contextul aplicațiilor biomedicinei, din perspectiva subiecților acestor aplicații: dreptul de a decide în mod liber, după o informare anterioară, dacă se supune sau nu procedurii sau aplicației respective, dreptul de a decide dacă să fie sau nu informat despre rezultatele examinării genetice și a consecințelor acestora, nediscriminarea pe criterii genetice, dacă aceasta este o încălcare a drepturilor omului, confidențialitatea datelor procesate sau stocate și dreptul de a obține o reparație justă pentru orice prejudiciu suferit ca rezultat direct al unei intervenții asupra genomului.





În ceea ce privește subiecții beneficiari ai acestor drepturi, cel puțin a celor protejați împotriva aplicațiilor biomedicale, redactorii Declarației nu dau dovadă de rigoare juridică. Sunt folosiți termeni vagi, interșanjabili într-o oarecare măsură, cum ar fi: oricine (5) (art. 2 lit. a), persoana (6) (art. 5 lit. b), o persoană (7) (art. 5 lit. e), orice individ (8) (art. 5 lit. c și art. 12 lit. a), nimeni (9) (art. 6), orice individ (10) (art. 8), indivizii și grupurile de persoane (11) (art. 10), toți (12) (art. 12 lit. a) sau umanitatea în întregul său (13) (art. 12 lit. b).





Totodată, sunt recunoscute și drepturile cercetătorilor și medicilor de a desfășura aceste aplicații, prin recunoașterea libertății de cercetare ca fiind o parte a libertății de gândire, ceea ce poate conduce la o extindere jurisprudențială - cel puțin - a cupolei de garanții instituite cu privire la această libertate prin diverse instrumente juridice, existente deja, în domeniul protecției drepturilor omului. În ceea ce îi privește pe aceștia, Declarația folosește termenul generic de cercetători (14), care se înțelege că este utilizat în sensul larg al termenului, respectiv se referă atât la persoane fizice, cât și la companii, organizații sau instituții implicate în domeniul cercetării.





Cu toate acestea, nicio cercetare sau aplicație, în special din domeniul biologiei, geneticii și medicinei, nu trebuie să prevaleze față de respectul pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și demnitatea umană, atât în ceea ce îi privește pe indivizi, cât și grupurile de persoane.





Un articol semnat de Veronica Dobozi (vdobozi@stoica-asociatii.ro), Partner, STOICA & Asociaţii.

Note:

