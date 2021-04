Proprietatea asupra datelor genetice

​Dosare Juridice - Date genetice

Din aceste caracteristici decurge potențialul beneficiu pentru săsnătate care a determinat multiplicarea și răspândirea la nivel global a testelor genetice. Ele pot confirma un diagnostic, pot deschide calea spre diagnosticul potrivit, ori pot prezice apariția unei boli în viitor. În aceste din urmă cazuri, se pot lua măsuri pentru evitarea riscului apariției bolii sau schimbarea comportamentului care determină declanșarea ei. Însă de cele mai multe ori, acest risc nu poate fi evitat, astfel că, în stadiul actual al medicinei, testele genetice menite a efectua prevenția se dovedesc de multe ori inutile.Pe măsură ce obținerea datelor genetice, rezultate în urma testelor genetice sau altor tipuri de analize, devine tot mai accesibilă, se ridică numeroase întrebări legate deîn general referitor la manipularea eșantioanelor biologice (țesuturi sau celule) și a datelor genetice rezultate din studiul acestora.Problema proprietății se ridică în primul rând legat de potențiala, luate singular sau ca parte a unui studiu ce implică date genetice multiple. O altă problemă care necesită clarificarea proprietății asupra datelor genetice este potențialul utilizării acestora în modalități menite să încalce respectul vieții private a donatorilor.În plus, odată cu rezultatul testului genetic - care privește punctual motivul testării - se pot obține, a căror gestionare nu este teoretic acoperită de garanțiile rezultatului primar vizat și care pot avea un impact chiar mai puternic asupra vieții private a celui testat decât rezultatul vizat al testului. De exemplu, efectuarea oricărui test genetic pentru depistarea existenței acelorași gene declanșatoare a unei boli la antecesori va arăta fără echivoc dacă aceștia sunt sau nu rude de sânge cu cel testat, aspect pe care acesta sau antecesorii testați s-ar putea să nu-l fi cunoscut.În plus, îngrijorarea că testele genetice vor depăși cadrul medical, având o componentă comercială indirectă, dar și impact în alte domenii (criminalistic, antropologic, social, etc.), răzbate din preambulurile și documentele preparatorii ale convențiilor internaționale sau europene dedicate subiectului.Un articol semnat de Veronica Dobozi (vdobozi@stoica-asociatii.ro), Partner, STOICA & Asociaţii